Начат сбор подписей против столбиков на шоссе в Балтэзерсе

В качестве представителя инициативы указана Юлия Ружа. Инициативу планируется подать в Министерство сообщения.

В описании автор идея поясняет, что жители хотят убрать столбики с участка автодороги A1-E67 от Балтэзерса до Сигули, чтобы улучшить поток автотранспорта.

Столбики могли бы быть размещены только у поворотов и перекрестков, однако не в других местах на этом шоссе, считает Ружа.