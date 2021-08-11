Начат сбор подписей против столбиков на шоссе в Балтэзерсе
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы убраnь столбики с автодороги в Балтэзерсе.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы убраnь столбики с автодороги в Балтэзерсе.
В качестве представителя инициативы указана Юлия Ружа. Инициативу планируется подать в Министерство сообщения.
В описании автор идея поясняет, что жители хотят убрать столбики с участка автодороги A1-E67 от Балтэзерса до Сигули, чтобы улучшить поток автотранспорта.
Столбики могли бы быть размещены только у поворотов и перекрестков, однако не в других местах на этом шоссе, считает Ружа.
По ее мнению, если убрать столбики на участке Балтэзерс - Сигули, то оперативный транспорт снова сможет без усилий объезжать длинный поток автомобилей. Кроме того, снизятся и расходы бюджета на приведение столбиков в порядок, кроме того, в случае аварии другие транспортные средства смогут объезжать попавший в ДТП транспорт.