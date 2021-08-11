Ср, 11.08.2021
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Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"

Глаза деятелей культуры Латвии: в Риге создается небывалая до сих пор выставка современного фотоискусства

ФОТО: Пресс-фото

При поддержке Государственного фонда культурного капитала в рамках программы "Латвийская школьная сумка" создается небывалая до сих пор выставка современного фотоискусства - виртуальная картинная галерея "Взгляд на мир". На выставке можно будет увидеть снятые в макроформате глаза десяти деятелей латвийской культуры. В создании выставки приняли участие всемирно известные фотографы Оливье Колен (Olivier Colin) и Феликс Майрл (Felix Mayrl)- единственные в мире, кто смог реализовать замысел автора идеи выставки.

Человеческий глаз может различать 10 миллионов оттенков цвета. В то же время радужная оболочка каждого человека, имеющая тысячи невидимых в повседневной жизни тонов, представляет собой уникальный узор изгибов. Она напоминает ДНК и более уникальна, чем отпечаток пальца. Тут есть своя топография - горы и долины, благодаря которой мы можем создавать, воплощая увиденное в конкретные художественные формы и жанры.

В рамках проекта "Взгляд на мир" будет создана виртуальная художественная галерея, в которую интегрирована выставка современного фотоискусства. Ее центральным объектом станут выполненные в макроформате фотографии глаз десяти деятелей культуры Латвии, представляющих разные области. Каждый зритель сможет получить уникальный опыт, прогуливаясь по виртуальной галерее и символически сравнивая, например, взгляды композитора и театрального режиссера, одновременно познакомиться с творчеством этих деятелей культуры, творческим процессом и попытаться понять, что делает его таким особенным.

"Восприятие цветов - чрезвычайно сложный процесс, поэтому люди видят мир очень по-разному. Это иное видение мира влияет не только на наши творческие проявления, но и на то, в какой области культуры мы работаем и какие произведения создаем. Чтобы создать этот проект, собрались эксперты из разных областей, проводились научные эксперименты и даже была создана специальная фотосистема. Целью этих экспериментов было найти новую, инновационную форму обращения к современной молодежи. А также, соединяя различные отрасли и дисциплины, раскрыть безграничные возможности искусства", - говорит автор идеи и руководитель агентства Luka Инесе Лукашевска.

"Поэтому я очень рада, что эта давняя идея осуществится, и у меня будет возможность познакомить молодых людей с представителями латвийской культуры и их взглядом на мир таким неординарным и еще небывалым способом. Еще более радостно, что благодаря включению в программу "Латвийская школьная сумка" эта выставка будет доступна каждому латвийскому школьнику, независимо от места проживания или других ограничивающих факторов", - добавляет она.

На выставке будут представлены такие личности, как писательница Нора Икстена, кинорежиссер Дзинтарс Дрейбергс, художница и сценограф Катрина Нейбурга, балерина и хореограф Элза Леймане, кинорежиссер Ренарс Вимба, художник по стеклу Анда Мункевица, композитор Рихардс Залюпе и другие.

В создании выставки принимали участие авторы IRIS PROJECT, признанные в мире фотографы Оливье Колен (Olivier Colin) и Феликс Майрл (Felix Mayrl), выставки которых проходили на Каннском кинофестивале, в Дубае, Гамбурге, Цюрихе, Будапеште, Амстердаме, Страсбурге, Берлине и других местах.

Организаторы выставки выражают благодарность отелю Neiburgs.

О программе "Латвийская школьная сумка"

Цель культурной образовательной программы “Латвийская школьная сумка” - предоставить каждому школьнику нашей страны возможность хотя бы раз в течение учебного семестра узнавать Латвию в ее художественных и культурных проявлениях (музыка, театр, танцы, цирк, визуальное искусство, кино, архитектура, дизайн, материальное и нематериальное культурное наследие, литература и книгоиздание), в том числе свидетельства развития и сохранения латвийской государственности, культурный ландшафт Латвии, культурные ценности и современные проявления, историческое наследие и творческие индустрии. Программа “Латвийская школьная сумка” разработана как комплексная междисциплинарная программа, которая объединяет ресурсы для укрепления у молодого поколения национальной идентичности, гражданственности, государственной принадлежности, развития понимания культуры и способностей к самовыражению, повышения качества образования и уменьшения социального неравенства.

О фотографах

Оливье Колен (Olivier Colin) родился и много лет провел во Франции. Он изучал фотографию в Centro de Arte Fotografíco в Мексике и в Ostkreuz Schule für Fotografie в Берлине. Работал в Нью-Йорке, Мехико. Сотрудничал с журналом L'Express во Франции, газетой Die Zeit в Германии и многими другими. Он также работал фотографом во многих международных организациях по безопасности и миру, таких как "Врачи без границ" в Камбодже. Вместе с Феликсом Майрлом (Felix Mayrl) создал проект IRIS, получивший Германскую премию за инновации. Феликс Майрл работает в сфере фотоискусства с 2002 года. Оба художника регулярно выставляются в Цюрихе, Дубае, Будапеште, Гамбурге, Амстердаме, Берлине и многих других городах.

Фотографы будут находиться в Риге 12.08 – 14.08.


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