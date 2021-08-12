Не проверил - сам виноват? Житель Яунолайне получил неработающий ковид-сертификат

Несмотря на то, что процесс вакцинации от Covid-19 в Латвии уже поставлен на широкую ногу, а люди активно пользуются вакцинационными сертификатами, иногда случаются ошибки, которые могут дорого обойтись жителям.
После того, как житель Яунолайне Игорь решил пройти курс вакцинации, его ждал неприятный сюрприз - QR-код оказался недействительным, а в сертификате была указана совсем другая вакцина. RUS TVNET поговорил с мужчиной о пережитом опыте, а также попытался выяснить в Отделе проекта вакцинации NVD, что делать, если человек попал в такую ситуацию.
История Игоря началась 17 июня, когда он пошел в Яунолайнский спортивный клуб, чтобы пройти курс вакцинации.
Он привился вакциной Johnson&Johnson, в курс которой входит всего лишь одна доза. В регистратуре ему сказали, что ковид-сертификат начнет действовать через 14 дней.
Примерно через 2-3 недели Игорь скачал сертификат, который уже должен был работать. Для проверки работоспособности он переслал QR-код другу, у которого было скачано приложение Covid19Verify. Друг изображение сохранил, но не проверил. Спустя некоторое время этот друг пошел в кафе и, не вспомнив про просьбу, продемонстрировал последний сохраненный на телефоне код - как оказалось, Игоря. Тогда-то и выяснилось, что ковид-сертификат - недействительный.
Игорь сразу полез на сайт covid19sertifikats.lv, на котором было сказано, что QR-код действительно не работает, так как была сделана всего лишь одна доза прививки, поэтому курс вакцинации считается незавершенным.
7 августа была запланирована вакцинация у его дочери. Приехав в тот же спортивный клуб, Игорь решил поинтересоваться у работницы центра, что же не так с его QR-кодом. Посмотрев на документ, женщина сказала: "Ваш сертификат - недействителен! Более того, вы просрочили вторую дозу вакцины, а время уже прошло. Почему вы не сделали?"
В сертификате значилась вакцина Pfizer/BioNTech.
Осознавая, что, возможно, ему придется доказывать, что он привился именно Johnson&Johnson, Игорь взял с собой документ о вакцинации с названием и номером партии вакцины, который выдают сразу после прививки. Сотрудница регистратуры в ответ лишь недоуменно спросила "Как так?" и села за телефон выяснять. В итоге, она сказала мужчине, что все будет исправлено в ближайшие дни.
Игорь на этом не успокоился и поинтересовался: "Если вы ошиблись в документах, то что вы мне тогда вкололи? Ведь на ковид-сертификате написано Pfizer/BioNTech, на карточке Johnson&Johnson. Как тогда вообще проверить, какую вакцину в меня вкололи?"
Ответ работницы - никак.
Однако, учитывая, что выданный после вакцинации документ все-таки свидетельствует о вакцине Johnson&Johnson, можно сделать вывод, что мужчину все-таки вакцинировали ей, а виновником ошибки стал человеческий фактор при вводе данных.
В настоящее время QR-код Игоря работает. На сайте указан перечеркнутый "неправильный" сертификат и добавлен новый - действительный.
Что мне делать, если я оказался в такой ситуации?
Руководитель общественных отношений Отдела проекта вакцинации NVD Инга Васильева призывает каждого, кто получил ковид-сертификат, проверить, действителен ли он, и все ли в порядке с QR-кодом еще до похода на мероприятие или поездки за границу. Ведь если бы Игорь, например, узнал об ошибке в аэропорту, в самолет бы его не пустили.
Также Васильева отмечает, что если человек обнаружил, что сертификат недействителен и/или в нем значится другая вакцина (не та, которой была сделана прививка), то необходимо немедленно обратиться в администрацию учреждения, в котором проводилась вакцинация, так как только медицинский персонал имеет право вносить изменения или исправлять данные в электронной системе e-veselība.
Этот случай далеко не единственный?
Сложившаяся у Игоря ситуация - далеко не единственная. Ранее RUS TVNET уже писал о рижанине Иваре, который решил сделать прививку вакциной Moderna, но когда он приехал, ему сообщили, что конкретной вакцины нет на месте. После долгих раздумий и громких дискуссий Ивар согласился сделать прививку Johnson & Johnson. Ему сказали, что сертификат начнет действовать через 14 дней.
Вот что Ивар рассказывает о своем сертификате: "В июле я распечатал сертификат - был так рад, что он у меня есть, и решил пойти в спорт-бар, чтобы посмотреть футбольный матч. По прибытии, конечно, сотрудники попросили меня предъявить сертификат.
Я показал, но мне сказали, что он недействительный! Я даже распечатал в трех экземплярах, но показывало, что недействительный. Я понял, что что-то не так".
Мужчина обнаружил, что на сертификате значится название Pfizer/BioNTech, что, конечно же, неверно.
Сначала Ивар обратился в Национальную службу здравоохранения, но ему сказали, что ошибки быть не может. Однако мужчине удалось найти человека, который сделал ему прививку и даже подтвердил, какой вакциной на самом деле привился Ивар. Позже его попросили обратиться в Veselības centrs 4, который отвечает за вакцинацию на Рижском центральном рынке.
"Они попросили мой личный идентификационный код, имя, спросили, был ли я вакцинирован на Центральном рынке 2 июня. Я ответил утвердительно. Спросили, вакцинировался ли Johnson & Johnson - я говорю, что да, есть ли у меня сертификат Pfizer - и на это ответил "да", на что мне говорят, что я не единственный", - рассказал Ивар.