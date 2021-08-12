Не проверил - сам виноват? Житель Яунолайне получил неработающий ковид-сертификат

7 августа была запланирована вакцинация у его дочери. Приехав в тот же спортивный клуб, Игорь решил поинтересоваться у работницы центра, что же не так с его QR-кодом. Посмотрев на документ, женщина сказала: "Ваш сертификат - недействителен! Более того, вы просрочили вторую дозу вакцины, а время уже прошло. Почему вы не сделали?"

В сертификате значилась вакцина Pfizer/BioNTech.

Осознавая, что, возможно, ему придется доказывать, что он привился именно Johnson&Johnson, Игорь взял с собой документ о вакцинации с названием и номером партии вакцины, который выдают сразу после прививки. Сотрудница регистратуры в ответ лишь недоуменно спросила "Как так?" и села за телефон выяснять. В итоге, она сказала мужчине, что все будет исправлено в ближайшие дни.

ФОТО: Читатель RUS TVNET/ из личного архива

Игорь на этом не успокоился и поинтересовался: "Если вы ошиблись в документах, то что вы мне тогда вкололи? Ведь на ковид-сертификате написано Pfizer/BioNTech, на карточке Johnson&Johnson. Как тогда вообще проверить, какую вакцину в меня вкололи?"

Ответ работницы - никак.

Однако, учитывая, что выданный после вакцинации документ все-таки свидетельствует о вакцине Johnson&Johnson, можно сделать вывод, что мужчину все-таки вакцинировали ей, а виновником ошибки стал человеческий фактор при вводе данных.

В настоящее время QR-код Игоря работает. На сайте указан перечеркнутый "неправильный" сертификат и добавлен новый - действительный.

ФОТО: Читатель RUS TVNET/ из личного архива

Что мне делать, если я оказался в такой ситуации?

Руководитель общественных отношений Отдела проекта вакцинации NVD ​Инга Васильева призывает каждого, кто получил ковид-сертификат, проверить, действителен ли он, и все ли в порядке с QR-кодом еще до похода на мероприятие или поездки за границу. Ведь если бы Игорь, например, узнал об ошибке в аэропорту, в самолет бы его не пустили.

Также Васильева отмечает, что если человек обнаружил, что сертификат недействителен и/или в нем значится другая вакцина (не та, которой была сделана прививка), то необходимо немедленно обратиться в администрацию учреждения, в котором проводилась вакцинация, так как только медицинский персонал имеет право вносить изменения или исправлять данные в электронной системе e-veselība.

Этот случай далеко не единственный?

Сложившаяся у Игоря ситуация - далеко не единственная. Ранее RUS TVNET уже писал о рижанине Иваре, который решил сделать прививку вакциной Moderna, но когда он приехал, ему сообщили, что конкретной вакцины нет на месте. После долгих раздумий и громких дискуссий Ивар согласился сделать прививку Johnson & Johnson. Ему сказали, что сертификат начнет действовать через 14 дней.

Вот что Ивар рассказывает о своем сертификате: "В июле я распечатал сертификат - был так рад, что он у меня есть, и решил пойти в спорт-бар, чтобы посмотреть футбольный матч. По прибытии, конечно, сотрудники попросили меня предъявить сертификат.

Я показал, но мне сказали, что он недействительный! Я даже распечатал в трех экземплярах, но показывало, что недействительный. Я понял, что что-то не так".

Мужчина обнаружил, что на сертификате значится название Pfizer/BioNTech, что, конечно же, неверно.

Сначала Ивар обратился в Национальную службу здравоохранения, но ему сказали, что ошибки быть не может. Однако мужчине удалось найти человека, который сделал ему прививку и даже подтвердил, какой вакциной на самом деле привился Ивар. Позже его попросили обратиться в Veselības centrs 4, который отвечает за вакцинацию на Рижском центральном рынке.