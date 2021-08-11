Совет эксперта: какая обстановка дома побуждает ребенка учиться?

"Для взрослых и детей, основными причинами отсутствия концентрации является акустика, освещение и эргономичность мебели. Для детей это особенно важно, ведь их возможности концентрироваться на учёбе меньше, чем у взрослых. Чем меньше ребёнок, тем больше занятий должно быть в движении, а не за столом с тетрадями. Поэтому в помещении должно быть место для игр и активности. А к средней школы зона учёбы должна быть больше похожа на классический стол ученика, но стоит создавать пространство, где будет приятно учиться", - говорит стратег по вопросам рабочей среды, Олег Никитин.

Основа основ для учебной зоны дома

Вне зависимости от возраста школьника, важно убедиться, что стул для учебы удобный и обеспечивает поддержку юной спине. Немаловажно, чтобы стол, стул и монитор для учебы были регулируемые по высоте, чтобы ребенку любого роста было комфортно заниматься. Искусственное освещение в комнате должно быть сбалансировано, без контрастных теней. Зона для учебы должна быть обустроена так, чтобы там не было слишком много отвлекающих факторов - если вокруг есть вещи поинтереснее учёбы, то интерес к занятиям и концентрация будут быстро утрачены. Не стоит забывать про важность свежего воздуха и о регулярном проветривании помещения, как минимум раз в час.

Возможность движения и смена дислокации

"Детям необходимы перерывы в занятиях, чтобы подвигаться, и это стоит делать часто и регулярно. Движение - жизнь, это полезно, для тела и когнитивного восприятия. Физическая активность улучшает кровообращение ребенка, что дает заряд кислорода для мозговой активности. Второе - поза во время учебы, постоянное нахождение в одной позе негативно сказывается на здоровье. Детям позу для занятий нужно менять регулярно, во избежание проблем со спиной. Это не значит, что теперь нужно учиться только стоя, достаточно будет периодически немного менять позу во время учебы", - говорит Никитин.

Отдых очень важен

Специалисты сходятся в одном, что у ребёнка должно быть место, где он может отдохнуть от занятий, как физически, так и эмоционально. Для этого стоит отойти от письменного стола и подвигаться.

"Место для отдыха можно создать и на кровати, положив туда много подушек. Но, если комната просторная, то можно сделать отдельный уголок для этого. Например удобное кресло или пуфик, со столиком или подставкой для ноутбука, приятное освещение и мягкий коврик, который визуально отделит зону отдыха от остальной части комнаты. В зоне отдыха можно установить доску для заметок, где ребенок может закрепить любимые фотографии, цитаты и другие заметки", - говорит Римкус, глава Отдела дизайна интерьера IKEA.

Пусть ребенок будет новатором своего пространства

Стратег по вопросам рабочей среды советует спросить самого школьника, как должна выглядеть зона для учебы, например, в каких тонах она должна быть выполнена. В остальном, родители должны принимать решение, особенно касательно младших школьников, которые могут выбрать красочный пуфик, вместо удобного и эргономичного стула.