"Я провела слишком много времени на диетах": Бейонсе о неуверенности в себе и любви к своему телу

Певица рассказала, что долгое время она чувствовала давление на себе из-за того, что постоянно находилась в центре внимания. Бейонсе казалось, что окружающие требуют, чтобы она выглядела соответствующе своему образу. По ее словам, сейчас она пришла к осознанию того, что настоящая забота о себе – это забота о своем психологическом здоровье.

"В прошлом я тратила слишком много времени на диеты, ошибочно полагая, что забота о себе означает упражнения и чрезмерное осознание своего тела", – сказала она изданию Harper’s Bazaar.

Однако певица научилась относиться к себе с любовью. "Мое здоровье, то, как я себя чувствую, когда просыпаюсь утром, мое душевное спокойствие, сколько раз я улыбаюсь, чем питаю свой разум и свое тело – вот на чем я пытаюсь сосредоточиться каждый раз", – призналась она.

"Психологическое здоровье - это тоже забота о себе. Я пытаюсь разорвать порочный круг сосредоточить всю энергию на своем организме, обращая внимание на все знаки, которые он мне посылает. Ваше тело говорит вам все, что нужно знать, нужно только научиться его слушать", – поделилась Бейонсе.