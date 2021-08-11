Президент: в глобальной перспективе Латвия будет одной из самых процветающих стран мира

Он пояснил, что текущие оценки Организации Объединенных Наций (ООН) показывают, что почти 700 миллионов человек, или 9% населения мира, по-прежнему живут в голоде, в то время как два миллиарда человек, или 25% населения мира, не имеют постоянного доступа к безопасной и здоровой пище. Несмотря на общую приверженность окружающей среде и переход к более экологически безопасным методам ведения сельского хозяйства, биоразнообразие в природе сокращается. Наряду с энергетикой и транспортом, сельское хозяйство является сектором, который вносит наибольший вклад в изменение климата в среднесрочной перспективе.

"Несомненно, с глобальной точки зрения Латвия будет одной из самых процветающих стран мира, и это влечет за собой большую ответственность и обязательство активно участвовать в решении этих глобальных проблем. Поэтому мы должны помочь найти решение, а не быть частью проблемы", - подчеркнул президент.

Он указал на три проблемных вопроса, актуальных не только в Латвии, но и в мире. Во-первых, это сокращение экологического и пищевого разнообразия, что является вопросом структуры хозяйств, поскольку большая часть земли в настоящее время возделывается и производится крупными фермами, в то время как малые и средние фермы управляют самой маленькой частью земли, но трудоустраивает большую часть людей, работающих в сельском хозяйстве. По словам Левитса, в будущем малые и средние фермы будут обеспечивать разнообразие продуктов питания и окружающей среды.

Во-вторых, сельское хозяйство, особенно органическое сельское хозяйство, должно все больше и больше думать об инновациях и технологическом развитии, что также помогло бы сбалансировать производственные цены между коммерческими и органическими продуктами.

"Хочу прояснить всем, что наше сельское хозяйство ждут серьезные перемены из-за принятого ЕС "Зеленого курса", и чем раньше мы будем готовы к нему и реализуем его, тем лучше будет позиция нашего сельского хозяйства в Европейской конкуренции", - подчеркнул президент.

Третий вопрос касается сельской социальной и культурной среды. Как пояснил Левитс, жить в деревне и работать в городе или удаленно становится все проще, а сельская местность привлекает горожан своей окружающей средой и свободой. Президент предсказал, что число людей, живущих в сельской местности, скорее всего, быстро увеличится, однако их основная сфера деятельности будет в других секторах, а не в сельском хозяйстве.