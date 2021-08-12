В Латвии по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили более 800 тысяч человек

Темпы вакцинации в среду оставались низкими - были привиты 5928 человек. 3235 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2255 человек. Еще 438 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В настоящее время процесс вакцинации завершили 37,74% населения Латвии, а 42,52% получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Из тех, кто вчера получил первую вакцину, большинство, или 3048 человек, были вакцинированы вакциной Pfizer/BioNTech, а еще 187 человек получили вакцину Moderna. Большинство из тех, кто получил вторую дозу вакцины были вакцинированы Pfizer/BioNTech, но еще 133 человека прошли вакцинацию второй дозой Moderna, а 24 человека прошли курс вакцинации AstaZeneca. 438 человек были вакцинированы вакциной J&J.