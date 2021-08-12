Чт, 12.08.2021
О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: "А вот бы туда полететь, а вот бы то". Потому что каждая страна, где дается контракт, - это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], - нет денег бывший боец ЧВК "Вагнер"
бывший боец ЧВК "Вагнер"

Латвийская тату-модель Монами Фрост с семьей приехала на Родину

Татуированная практически полностью модель и предприниматель из Латвии Монами Фрост (настоящее имя - Ирена Страуме), которая много лет живет в Великобритании, прибыла на Родину с семьей.

Об этом свидетельствуют публикации в Instagram. Она вместе с мужем Анри и дочерями Габриэлой и Нео наслаждаются латвийской кухней.

Напомним, что Монами думает о здоровье своей семьи, отказываясь от фаст-фуда, мяса, яиц, сыра и других многими любимых блюд. Все в семье Монами - веганы, в том числе малышка Нео.

Нео родилась 13 апреля 2019 года в результате домашних родов.

О том, что вскоре Монами станет мамой во второй раз, стало известно из ее поста в соцсетях, а также видео, которое она опубликовала на YouTube. В ролике модель призналась, что

сначала они с мужем - мастером тату Анрийсом Страуме - не хотели до родов узнавать пол будущего ребенка, но не удержались, и оказалось, что будет девочка.


НАВЕРХ
Back