Латвийская тату-модель Монами Фрост с семьей приехала на Родину

Об этом свидетельствуют публикации в Instagram. Она вместе с мужем Анри и дочерями Габриэлой и Нео наслаждаются латвийской кухней.

Напомним, что Монами думает о здоровье своей семьи, отказываясь от фаст-фуда, мяса, яиц, сыра и других многими любимых блюд. Все в семье Монами - веганы, в том числе малышка Нео.

Нео родилась 13 апреля 2019 года в результате домашних родов.

О том, что вскоре Монами станет мамой во второй раз, стало известно из ее поста в соцсетях, а также видео, которое она опубликовала на YouTube. В ролике модель призналась, что