ТОП-5 самых коротких браков среди звезд

Кармен Электра и Деннис Родман

Баскетболист Деннис Родман был известен публике своими эпатажными поступками. В 1998 году он решил сочетаться браком с Кармен Электрой. Свадьбу сыграли в Лас-Вегасе рано утром после бурной вечеринки. Но через девять дней знаменитости попросили аннулировать брак.

Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов

Брак Натальи Ветлицкой и Евгения Белоусова тоже продлился 9 дней. На момент знакомства они оба были в отношениях. Сначала это были три месяца тайных встреч, а после они внезапно поженились - 1 января 1989 года. Так же быстро наступил и развод.

Наталья Ветлицкая ФОТО: скриншот видео

Николас Кейдж и Эрика Койке

Голливудский актер Николас Кейдж был женат четыре раза. Его последний брак с официанткой Эрикой Койке продлился всего четыре дня. Регистрация брака прошла в Лас-Вегасе. Артист тогда был навеселе. Кстати, Койке после утверждала, что Кейдж запросив развод унизил ее публично. Говорили, что она требует от актера денежную компенсацию. Но неизвестно заплатил ли он.

Кстати, сейчас он женился в пятый.

Бритни Спирс и Джейсон Александр

В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за друга детства Джейсона Александра. Но через 55 часов они потребовали расторгнуть их брак. Джейсон тогда сказал журналистам, что решение о разводе приняла Бритни. Молодой человек отмечал, что был по-настоящему влюблен в певицу и не хотел расставания.

Игорь Матвиенко и Джуна

Рекордсменом становится продюсер Игорь Матвиенко и его брак с целительницей Джуной. Они поженились в 1986 году: ей тогда было 37 лет, а ему - 26. Развестась пара спустя 24 часа после свадьбы.

Целительница после признавалась, что сделала это из-за проигранного спора. Матвиенко тоже отмечал, что никакого романа между ними не было. После продюсер был женат несколько раз. У него пять детей. Джуна же с тех пор ни разу не выходила замуж.