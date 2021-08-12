Чт, 12.08.2021
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Эти песни ищут все! TikTok-тренды: кто такие Dead Blonde, Doja Cat, zhanulka и другие?
Часть первая

Социальная TikTok все больше набирает популярность. Теперь это не только "площадка для зумеров", но и место, где с легкостью можно узнать о последних трендах. Не всегда это касается рецептов, макияжа или стиля. TikTok-сообщество имеет свои топы в музыке. Рассказываем про треки, которые чаще всего можно услышать в видеороликах!

Dead Blonde - "Мальчик на девятке"

Настоящее имя девушки - Арина Буланова. Она родом из Архангельска. Получила популярность, после того как ее песня "Мальчик на девятке" стала вирусной в Сети TikTok. Уже не известно, кто первым сделал кавер на этот трек, но он заполонил соцсеть. 

29 июня 2021 года состоялась премьера клипа "Мальчик на девятке". В нем использована атмосфера 90-х и определенные элементы того времени.

Конечно, в клипе есть вещи, которых в 90-х не было. Но современная молодежь с легкостью напевает эту песню. Тем более, что сейчас многое из того времени романтизировано, а некоторая одежда вернулась в моду.

Bella Poarch - Build a B*tch

Bella Poarch (Белла Порч) - американский видеоблогер и певица филиппинского происхождения. Ей принадлежит самое популярное видео 2020 года в TikTok, в котором она синхронизирует губы с песней "M to the B" британской рэп-исполнительницы Millie B.

В августе 2020 года Белла Порч внезапно стала одной из самых заметных фигур в TikTok: простейшие липсинк-видео (их герои открывают рот в такт песням) никому не известной девушки только внутри платформы набрали сотни миллионов просмотров.

Порч пришла в TikTok относительно в апреле 2019 года. Ей 24 года. Она живет на Гавайях и любит видеоигры, музыку, искусство, путешествия и аниме. После постов с легкой эротикой в ее аккаунте внезапно появляются снимки в форме Военно-морского флота США. Оказываается, девушка служила в американской армии, в шапке профиля она себя описывает не иначе как ветеран ВМФ.

Белле в 2017 году диагностировали депрессию. Об этом заболевании она рассказывает в Twitter. Девушку часто обвиняют в неуважении к чужой культуре или армии. Она пример того что даже если ты исключительно положительный человек, предприимчивые пользователи сети всегда отыщут на тебя компромат.

В мае 2021 года вышел клип на песню Build a B*tchб который уже собрал 289 миллионов просмотров на YouTube и стал одним из трендов TikTok. 

Masked Wolf - Astronaut In The Ocean

Австралийский Masked Wolf с детства увлекался музыкой. Его настоящее имя гарри Майкл. Он часто думал о том, чтобы бросить музыку, но внезапно его трек Astronaut In The Ocean стал мировым хитом благодаря попаданию в тренды платформы TikTok.

Кстати, экс-президент СШПА Барак Обама тоже отметил эту песню и сказал, что она находится у него в плейлисте. 

KREEPA - Oh No

Песня стала настоящей сенсацией в TikTok. Вы 100% слышали эту композицию!

Pháo - 2 Phút Hơn (KAIZ Remix)

Pháo - это 18-летняя рэп-исполнительница из Вьетнама. Сначала кажется, что это похоже на трек Монеточки, но после узнаешь бити, под которые школьники массово снимают TikTok-видео. 

Знакомо?

Doja Cat - Streets

Еще одна исполнительница, которая покорила TikTok - Doja Cat. Ее настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини. Ей 25 лет. Она родом США. Амала не только известна как рэп-певица, а также как автор песен и продюсер.

популярность приобрела благодаря песне "Mooo!" 2018 года, которая стала вирусной на YouTube и попала в списки лучших видео года.

Егор Крил - "Голос"

Благодаря своим своему сотрудничеству и скандальным отношениям певец имеет популярность в TikTok. Конечно последний скандал с Валей Карнавал добавил хейта артисту, но все равно - его треки одни из самых узнаваемых и востребованных на этой платформе. 

Хабиб - "Ягода-Малинка"

Хабиб - российский певец и видеоблогер. Участник шоу "Песни" на телеканале ТНТ. Ранее был артистом лейбла MALFA. Трек исполнителя "Ягода-Малинка" удачно завирусился в TikTok и сделал артиста звездой. В 2021 году он был даже номинирован в категории "Прорыв года" на премиях RU.TV и Муз-ТВ. 

zhanulka (Жанулька) - кискис
 

Жанулька из Киева взорвала TikTok своим хитом. Музыкой Жанна стала заниматься в подростковые годы. Она начала играть на укулеле в тринадцать лет.

"Я всегда пишу песню, когда у меня происходит что‑то яркое в жизни. Когда я начинаю испытывать что‑то сильное: ненависть, злость, влюбленность. Это не всегда выходит, даже не всегда становится драмочкой, но я всегда что‑то записываю, веду Twitter, из которого беру всякие фразочки, пересылаю чужие и свои сообщения себе в канал в tTlegram. У меня все очень сильно систематизировано, расставлены плейлисты по людям, заметки. У меня реально на телефоне есть папки, где про каждого человека есть заметки! Альбомы тоже поделены по людям и местам", - признавалась она в интервью Афиша Daily.

К самой песне девушка писала: "Спасибо, мой дорогой бывший мудак, за все гадости, которые ты мне сделал, о которых я написала песню". Возможно это и сделало ее такой популярной в TikTok. Кстати, Жанна не скрывает, что уже зарабатывает музыкой и очень довольна. 


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