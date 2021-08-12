Эти песни ищут все! TikTok-тренды: кто такие Dead Blonde, Doja Cat, zhanulka и другие?

Порч пришла в TikTok относительно в апреле 2019 года. Ей 24 года. Она живет на Гавайях и любит видеоигры, музыку, искусство, путешествия и аниме. После постов с легкой эротикой в ее аккаунте внезапно появляются снимки в форме Военно-морского флота США. Оказываается, девушка служила в американской армии, в шапке профиля она себя описывает не иначе как ветеран ВМФ.
Белле в 2017 году диагностировали депрессию. Об этом заболевании она рассказывает в Twitter. Девушку часто обвиняют в неуважении к чужой культуре или армии. Она пример того что даже если ты исключительно положительный человек, предприимчивые пользователи сети всегда отыщут на тебя компромат.
В мае 2021 года вышел клип на песню Build a B*tchб который уже собрал 289 миллионов просмотров на YouTube и стал одним из трендов TikTok.
Masked Wolf - Astronaut In The Ocean
Австралийский Masked Wolf с детства увлекался музыкой. Его настоящее имя гарри Майкл. Он часто думал о том, чтобы бросить музыку, но внезапно его трек Astronaut In The Ocean стал мировым хитом благодаря попаданию в тренды платформы TikTok.
Кстати, экс-президент СШПА Барак Обама тоже отметил эту песню и сказал, что она находится у него в плейлисте.
Песня стала настоящей сенсацией в TikTok. Вы 100% слышали эту композицию!
Pháo - 2 Phút Hơn (KAIZ Remix)
Pháo - это 18-летняя рэп-исполнительница из Вьетнама. Сначала кажется, что это похоже на трек Монеточки, но после узнаешь бити, под которые школьники массово снимают TikTok-видео.
Еще одна исполнительница, которая покорила TikTok - Doja Cat. Ее настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини. Ей 25 лет. Она родом США. Амала не только известна как рэп-певица, а также как автор песен и продюсер.
популярность приобрела благодаря песне "Mooo!" 2018 года, которая стала вирусной на YouTube и попала в списки лучших видео года.
Благодаря своим своему сотрудничеству и скандальным отношениям певец имеет популярность в TikTok. Конечно последний скандал с Валей Карнавал добавил хейта артисту, но все равно - его треки одни из самых узнаваемых и востребованных на этой платформе.
Хабиб - российский певец и видеоблогер. Участник шоу "Песни" на телеканале ТНТ. Ранее был артистом лейбла MALFA. Трек исполнителя "Ягода-Малинка" удачно завирусился в TikTok и сделал артиста звездой. В 2021 году он был даже номинирован в категории "Прорыв года" на премиях RU.TV и Муз-ТВ.
zhanulka (Жанулька) - кискис
Жанулька из Киева взорвала TikTok своим хитом. Музыкой Жанна стала заниматься в подростковые годы. Она начала играть на укулеле в тринадцать лет.
"Я всегда пишу песню, когда у меня происходит что‑то яркое в жизни. Когда я начинаю испытывать что‑то сильное: ненависть, злость, влюбленность. Это не всегда выходит, даже не всегда становится драмочкой, но я всегда что‑то записываю, веду Twitter, из которого беру всякие фразочки, пересылаю чужие и свои сообщения себе в канал в tTlegram. У меня все очень сильно систематизировано, расставлены плейлисты по людям, заметки. У меня реально на телефоне есть папки, где про каждого человека есть заметки! Альбомы тоже поделены по людям и местам", - признавалась она в интервью Афиша Daily.
К самой песне девушка писала: "Спасибо, мой дорогой бывший мудак, за все гадости, которые ты мне сделал, о которых я написала песню". Возможно это и сделало ее такой популярной в TikTok. Кстати, Жанна не скрывает, что уже зарабатывает музыкой и очень довольна.