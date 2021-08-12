Арзамасова о знакомстве с Авербухом в 15 лет и обвинениях в браке по расчету: "Я бы не стала доверять написанному"

Лиза Арзамасова отметила, что сначала появился слух об их отношениях, а после они решили это рассекретить. "Не было потребности", - заметила актриса на вопрос журналистки о том, почему они не рассказали ничего раньше.

Она вообще не любит говорить о личной жизни. На ее странице в соцсетях очень душевные люди, которые приходят за чем-то семейным и спокойным. Конечно, был период, когда она испытала на себе хейт. Тогда актрисе было всего 12 лет, а из-за сериала "Папины дочки" была невероятная популярность. Ее обижала неправда, которую писали в желтых СМИ. Особенно остро она переживала, когда ее 80-летние бабушка и дедушка читали подобные новостные материалы. Зато сейчас Елизавета не следит за всем, что про нее пишут.

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Напомним, ранее в интервью экс-супруга Авербуха Ирина Лобачева обвинила Арзамасову в замужестве по расчету. Спортсменка тогда допустила предположение, что Лиза, будучи не глупой девушкой, с расчетом вступила в отношения с Ильей Авербухом. Шла речь и о неверности Ильи.

"Я бы вообще не стала доверять написанному", - заметила в интервью актриса. Она указала, что часто журналисты вырывают фразу их контекста. Как-то неправильно передают нюансы.

По словам молодой актрисы, она не хочет рассказывать про знакомство с фигуристом, чтобы самой о ней рассказать детям, а не чтобы они заявили: "Мать, расслабься, мы уже все давно знаем. В разных интервью ты уже все тысячу раз рассказала".

Лиза призналась, что познакомилась с Авербухом, когда ей было 15 лет. Тогда ее пригласили в его проект "Лед и пламень". На тот момент актриса никогда не занималась спортом или танцами, но ей было очень приятно с командой ледового шоу окунуться в мир фигурного катания. Она подчеркнула, что сразу же влюбилась в талант Ильи и его команды. Но подробно о том, как начались их отношения актриса не стала рассказывать.

Напомним, Елизавета Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре 2020 года. В скором времени у пары родится ребенок. Неизвестно, на каком сроке сейчас актриса, но она уже начала готовится к появлению на свет малыша. Лиза призналась, что роды будут проходить в Москве. Впервые о беременности звезды стало известно апреле 2021 года.