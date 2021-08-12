Дело об утонувшем в бассейне мальчике: некоторых свидетелей доставят в суд в принудительном порядке

Представитель Курземского районного суда Даце Пирвите пояснила, что на этой неделе по делу допрашиваются свидетели. Слушания на этой неделе проходили в среду и четверг, а следующие слушания назначены на завтра и 18 августа.

Трое свидетелей не явились на слушание в среду. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом суд признал неявку этих лиц на судебное заседание необоснованной и принял решение применить к свидетелям принудительную меру - принудительно доставить в суд 13 августа.

Судебное заседание назначено на завтра в 10:00.

Зуев обвиняется в незаконном убийстве по неосторожности в общеопасной форме.

Прокуратура заявляет, что обвиняемый отвечал за безопасность посетителей во время тренировки в бассейне в Вентспилсе. Недооценивая бассейн как источник опасности для жизни и переоценивая свои возможности по обеспечению безопасности учащихся детей разного возраста, обвиняемый разрешил маленькому ребенку сходить в туалет во время урока, но не уделил должного внимания обстоятельствам, при которых он вернулся.



Зуев не заметил, как мальчик вернулся в бассейн, после чего утонул.

Незаконное убийство по неосторожности наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет или принудительными работами.

Уже сообщалось, что 4 октября 2017 года в небольшом бассейне Вентспилсского парка водных приключений, во время урока плавания, утонул четырехлетний Томас.

Занятия в бассейне в трагический день вел Виктор Зуев. После этого он перестал обучать основам плавания, оставив должность директора Вентспилсской спортивной школы Spars.

Вентспилсский олимпийский центр реализовал нелицензированную образовательную программу по интересам, заявила тогда Государственная служба качества образования (IKVD). В то время центр заявил, что утверждение IKVD о том, что центр проводил нелицензированное обучение плаванию, неправда.