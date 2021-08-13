Видео: Жители сообщают о жестоком нападении на Андриса Кивича
В четверг, 12 августа, в районах улиц Шампетерса музыкант Андрис Кивич, возможно, подвергся жестокому нападению. Об этом сообщает передача Degpunktā.
В четверг, 12 августа, в районах улиц Шампетерса музыкант Андрис Кивич, возможно, подвергся жестокому нападению. Об этом сообщает передача Degpunktā.
Как сообщают местные жители, инцидент произошел на улице Залвес, которая довольно плотно населена, но несмотря на присутствующих людей, информации о происшествии мало.
Сегодня между многоэтажными домами и частным сектором собралось несколько экипажей полиции. Приехала одна машина с бригадой "скорой помощи".
Службы спешили оказать помощь мужчине. По информации местных жителей: пострадавшим является известный латвийский музыкант Андрис Кивич. Есть предположение, что на него напали, была драка и музыкант ранен. Медики доставили раненого в больницу.
Журналисты смогли связаться с артистом, но Кивич ответил, что ему некогда говорить по телефону и положил трубку.
Degpunkts позже выяснил в полиции, что злоумышленника "по горячим следам" найти не удалось. Вероятно его и не будут искать.
"Сегодня на улице Залвес, возможно, произошел конфликт. Полиция приезжала на место происшествия, но пострадавшая персона отказалась писать заявление", - объяснили стражи порядка.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā