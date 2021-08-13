Видео: Жители сообщают о жестоком нападении на Андриса Кивича

Как сообщают местные жители, инцидент произошел на улице Залвес, которая довольно плотно населена, но несмотря на присутствующих людей, информации о происшествии мало.

Сегодня между многоэтажными домами и частным сектором собралось несколько экипажей полиции. Приехала одна машина с бригадой "скорой помощи".

Службы спешили оказать помощь мужчине. По информации местных жителей: пострадавшим является известный латвийский музыкант Андрис Кивич. Есть предположение, что на него напали, была драка и музыкант ранен. Медики доставили раненого в больницу.

Журналисты смогли связаться с артистом, но Кивич ответил, что ему некогда говорить по телефону и положил трубку.

Degpunkts позже выяснил в полиции, что злоумышленника "по горячим следам" найти не удалось. Вероятно его и не будут искать.

"Сегодня на улице Залвес, возможно, произошел конфликт. Полиция приезжала на место происшествия, но пострадавшая персона отказалась писать заявление", - объяснили стражи порядка.