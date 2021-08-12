Чт, 12.08.2021
Конечно, помогли бы - накормили. Властям бы сдали, конечно, но первую помощь тоже оказали. Все мы люди, такое случается. житель приграничной территории о мигрантах
житель приграничной территории о мигрантах
2

В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • На Дальнем Востоке России потерпел крушение и рухнул в озеро вертолет с туристами.
  • В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев и экс-посол страны в Словакии Игорь Лещеня.
  • Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что задержали агента российской разведки.

В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева

В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Пока неизвестно, по какой причине задержали Дмитриева и где он находится.

Андрей Дмитриев – сопредседатель исследовательско-просветительского общественного объединения "Говори правду", член оргкомитета "Нашей партии" и делегат виртуальной платформы "Сход".

Накануне обыски прошли у около 20 делегатов "Схода", одиннадцать из них после допросов отпустили. Один из делегатов – бывший посол Беларуси в Израиле и Словакии и глава виртуальной платформы Игорь Лещеня – задержан, он находится в ИВС на Окрестина.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

НАВЕРХ
Back