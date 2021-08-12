В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева
В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Пока неизвестно, по какой причине задержали Дмитриева и где он находится.
Андрей Дмитриев – сопредседатель исследовательско-просветительского общественного объединения "Говори правду", член оргкомитета "Нашей партии" и делегат виртуальной платформы "Сход".
Накануне обыски прошли у около 20 делегатов "Схода", одиннадцать из них после допросов отпустили. Один из делегатов – бывший посол Беларуси в Израиле и Словакии и глава виртуальной платформы Игорь Лещеня – задержан, он находится в ИВС на Окрестина.
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