В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев

Пока неизвестно, по какой причине задержали Дмитриева и где он находится.

Накануне обыски прошли у около 20 делегатов "Схода", одиннадцать из них после допросов отпустили. Один из делегатов – бывший посол Беларуси в Израиле и Словакии и глава виртуальной платформы Игорь Лещеня – задержан, он находится в ИВС на Окрестина.