Что прячется в банках со шпротами на полках магазинов и как выбрать лучшие?

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Наибольшие отличия - в количестве использованной соли и виде масла. В несколько жестяных банок забрела и салака.

Если кому-то кажется, что шпроты, как и в старину, дополняют кунжутным или горчичным маслом, то это неправда. Большинство производителей указали, что используется рапсовое масло, а несколько не отметили тип используемого масла. Если есть желание насладиться более качественным продуктом, разумнее все же выбирать тот, в составе которого расшифровано название масла.

При покупке шпрот стоит обратить внимание на количество соли, поскольку в сравненных образцах она варьируется от 1 до 2 граммов на 100 граммов продукта. Это немало, поскольку известно, что диетологи рекомендуют в день потреблять не более 5 граммов соли.

При сравнении количества калорий во всех образцах видно, что разница впечатляющая - в 100 граммах шпрот содержится от 218 до 417 ккал. Хотя и этот деликатес мы едим относительно редко, все же тем, кто следит за фигурой, рекомендуется принимать во внимание показатели калорийности.

Мы сделали вывод, что слово "lielās" (большие - лат.) - надежный показатель того, что в банку со шпротами "забрела" и салака.

Интересно, что в составе более дорогих шпрот производитель четко и недвусмысленно указывает, что в банке только копченая салака, кроме того, не указан тип используемого масла. Ко всему прочему упаковка очень красивая и новаторская - банка с прозрачной крышкой. Да, вид того, как аккуратно приготовленная салака сияет своими золотисто-копчеными бочками, правда хорош, но стоит задуматься, нужно ли платить вдвойне за визуальное удовольствие. Это не станет экономным выбором, но в качестве сувенира - отличное решение. Кстати, Мартиньш Ритиньш в свое время заметил, что шпроты прекрасно сочетаются с шампанским. Рижские шпроты и рижское шампанское в одной подарочной корзине - что может быть лучше!

Производство шпрот из салаки не запрещено

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Андрис Вайдерс, комментируя ситуацию с салакой в баночке шпрот, пояснил, что нормативные акты ЕС не называют виды рыб, из которых можно или нельзя производить продукт "Шпроты в масле". "Маркировка продукта должна включать в список ингредиентов информацию о видах рыбы, из которой производится продукт. Согласно латвийскому стандарту LVS 27: 2008 LV, рыбные консервы "Рижские шпроты в масле" и "Шпроты в масле" могут производиться как из салаки, так и из шпрот".