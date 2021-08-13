Пт, 13.08.2021
Если в магазине ко мне обращаются на латышском, я говорю, что беженец из Беларуси и не понимаю. Сразу отношение меняется, белорусам очень сочувствуют в Европе. Евгений, сбежавший в Латвию блогер-тракторист из Беларуси
Евгений, сбежавший в Латвию блогер-тракторист из Беларуси

Что прячется в банках со шпротами на полках магазинов и как выбрать лучшие?

ФОТО: Shutterstock

Золотистая, копченая рыбка, плотно упакованная в жестяных банках, - настоящая визитная карточка Латвии, и мы можем гордиться поистине уникальным продуктом. О популярности шпротов свидетельствует и широкое предложение на прилавках магазинов. Мы сравнили состав продуктов, продаваемых в 25 интернет-супермаркетах, и выяснили, что нужно учитывать при покупке шпротов.

Главный вкусовой букет данного продукта образует процесс копчения, который происходит в естественном дыме. Однако там, где есть копчение, также присутствует бензопирен. "На мой взгляд, именно из-за строгих норм бензопирена сам продукт действительно не выдержал испытания временем - шпроты теперь меньше коптят, они бледнее, а вкус уже не так ярко выражен, как раньше. Я называю этот копченый вкус "бензопиреновым вкусом", и он играет очень важную роль в органолептике продукта", - говорит пищевой технолог Каспар Мачульскис.

Специалист отмечает, что шпроты не являются ежедневным потребительским продуктом, поэтому, возможно, даже более важным, чем количество бензопирена в продукте, является то, сколько его съедают. "Для сравнения могу вспомнить пример, что выкуривание двух сигарет с вдвое меньшим количеством никотина нанесет организму такой же вред, как курение только одной сигареты с вдвое большим количеством никотина. Поэтому вы должны думать не только о том, что есть, но и о том сколько".

Что прячется в банках со шпротами на полках магазинов

Сравнивая продукты, которые можно приобрести в интернет-супермаркетах Латвии, стоит признать, что ни один из производителей "не грешил" E-веществами: копченая килька (Sprattus sprattus spp.), которая поймана в Балтийском море, масло и пищевая соль - настолько в большинстве случаев прост состав. 

ФОТО: Shutterstock

Наибольшие отличия - в количестве использованной соли и виде масла. В несколько жестяных банок забрела и салака. 

Если кому-то кажется, что шпроты, как и в старину, дополняют кунжутным или горчичным маслом, то это неправда. Большинство производителей указали, что используется рапсовое масло, а несколько не отметили тип используемого масла. Если есть желание насладиться более качественным продуктом, разумнее все же выбирать тот, в составе которого расшифровано название масла.

При покупке шпрот стоит обратить внимание на количество соли, поскольку в сравненных образцах она варьируется от 1 до 2 граммов на 100 граммов продукта. Это немало, поскольку известно, что диетологи рекомендуют в день потреблять не более 5 граммов соли.

При сравнении количества калорий во всех образцах видно, что разница впечатляющая - в 100 граммах шпрот содержится от 218 до 417 ккал. Хотя и этот деликатес мы едим относительно редко, все же тем, кто следит за фигурой, рекомендуется принимать во внимание показатели калорийности.

Мы сделали вывод, что слово "lielās" (большие - лат.) - надежный показатель того, что в банку со шпротами "забрела" и салака.

Интересно, что в составе более дорогих шпрот производитель четко и недвусмысленно указывает, что в банке только копченая салака, кроме того, не указан тип используемого масла. Ко всему прочему упаковка очень красивая и новаторская - банка с прозрачной крышкой. Да, вид того, как аккуратно приготовленная салака сияет своими золотисто-копчеными бочками, правда хорош, но стоит задуматься, нужно ли платить вдвойне за визуальное удовольствие. Это не станет экономным выбором, но в качестве сувенира - отличное решение. Кстати, Мартиньш Ритиньш в свое время заметил, что шпроты прекрасно сочетаются с шампанским. Рижские шпроты и рижское шампанское в одной подарочной корзине - что может быть лучше!

Производство шпрот из салаки не запрещено

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Андрис Вайдерс, комментируя ситуацию с салакой в баночке шпрот, пояснил, что нормативные акты ЕС не называют виды рыб, из которых можно или нельзя производить продукт "Шпроты в масле". "Маркировка продукта должна включать в список ингредиентов информацию о видах рыбы, из которой производится продукт. Согласно латвийскому стандарту LVS 27: 2008 LV, рыбные консервы "Рижские шпроты в масле" и "Шпроты в масле" могут производиться как из салаки, так и из шпрот".

Это означает, что современные производители могут изготавливать шпроты из обоих ингредиентов, но их нужно указывать на этикетке. В свою очередь, при распространении охлажденных, замороженных, копченых, соленых и сушеных рыбных продуктов в розницу на этикетке необходимо указывать не только коммерческое название вида рыбы, но также его научное название, район вылова или страну выращивания, а также информацию о рыболовных снастях, пояснил Вайдерс. Также на этикетке обязательно нужно указывать название продукта, описание ингредиентов, количество нетто продукта, дату минимального срока годности или дату "использовать до" и другую информацию.

Цена - только ориентировочный показатель. Изучайте состав

Сравнив 25 продуктов, мы пришли к выводу: хотя состав и почти идентичен, цены на шпроты в магазинах отличаются и варьируются от 4,08 евро до 17,14 евро за килограмм. Почему так?

"У шпрот нет конкретного стандарта рецептуры, в связи с этим на рынке наблюдается такая ценовая амплитуда. Если есть спрос, то есть и предложение и производитель может делать шпроты в дешевом, среднем и дорогом сегментах", - пояснил разницу в ценах на шпроты пищевой технолог Каспар Мачульскис. Он добавил, что в наши дни очень много дорогих и некачественных продуктов, также на рынке можно найти и дешевые, но качественные продукты, потому цена - только ориентировочный показатель.

Говоря о качестве шпрот, Мачульскис подчеркивает, что любые продукты питания, произведенные на признанном в Европейском союзе рыбоперерабатывающем заводе, должны быть безопасными, иначе работа такого завода будет запрещена.

Мы спросили у специалиста, какие факторы следует учитывать потребителю при выборе шпрот. "Критерии выбора потребителей субъективны - человек покупает то, что ему нравится и что он может себе позволить. Выбор шпрот не должен отличаться от выбора любого другого продукта питания - нужно изучить состав, попробовать несколько вариантов и найти продукт, который вам больше всего нравится", - говорит технолог.

Он считает, что приоритетом производителя должно быть обеспечение качества любимого потребителем продукта в долгосрочной перспективе, потому что тогда покупатель будет брать продукт неоднократно и регулярно. "Я бы посоветовал производителям помнить, что обмануть покупателя можно только один раз".


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