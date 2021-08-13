"Вам нужно чем-то пожертвовать": Янис Тимма об отношениях с Анной Седоковой

"Анна - певица, и я горжусь ее сумасшедшим подходом к работе. То, насколько она профессиональна - иногда я даже учусь у нее этому", - заметил Янис.

Тимма объяснил, что они стараются вдохновлять друг друга, чтобы становиться лучше.

"Иногда она находится в концертном туре, а я на выезде на игре. Это жизнь. Если вы хотите сделать что-то, о чем будете помнить через 50 лет, тогда вам нужно это сделать.

Вам нужно чем-то пожертвовать. Вот почему я еду в Майами, совмещая увлечения семьей и баскетболом. Это две самые важные вещи", - признался спортсмен в интервью Orlando Sentinel.

Напомним, Янис Тимма и Анна Седокова поженились 6 сентября 2020 года. Торжество было скромным. Пара этот факт скрыла и рассказала лишь потом. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родных пары не было.