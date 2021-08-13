Пт, 13.08.2021
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Арнис Кактиньш, директор SKDS, социолог

"Вам нужно чем-то пожертвовать": Янис Тимма об отношениях с Анной Седоковой

Форвард сборной Латвии и бывший игрок клуба "Химки" Янис Тимма рассказал американским журналистам о своих отношениях с женой - певицей Анной Седоковой. Об этом пишет портал Championat.com.

"Анна - певица, и я горжусь ее сумасшедшим подходом к работе. То, насколько она профессиональна - иногда я даже учусь у нее этому", - заметил Янис.

Тимма объяснил, что они стараются вдохновлять друг друга, чтобы становиться лучше.

"Иногда она находится в концертном туре, а я на выезде на игре. Это жизнь. Если вы хотите сделать что-то, о чем будете помнить через 50 лет, тогда вам нужно это сделать.

Вам нужно чем-то пожертвовать. Вот почему я еду в Майами, совмещая увлечения семьей и баскетболом. Это две самые важные вещи", - признался спортсмен в интервью Orlando Sentinel.

Напомним, Янис Тимма и Анна Седокова поженились 6 сентября 2020 года. Торжество было скромным. Пара этот факт скрыла и рассказала лишь потом. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родных пары не было.

Впервые об отношениях звезд заговорили в 2019 году. Ради Анны баскетболист оставил в Латвии жену и ребенка. У певицы есть трое детей от предыдущих браков и отношений. 


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