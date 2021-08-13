Пт, 13.08.2021
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Арнис Кактиньш, директор SKDS, социолог

Отец Бритни Спирс отказался от опеки над ней

ФОТО: Scanpix/ Kevin Dietsch/Getty Images/AFP

СМИ сообщили, что отец американской певицы Бритни Спирс (Britney Spears) Джеймс Спирс  решил отказаться от опекунства над дочерью. Об этом пишут издания Variety и TMZ.

Согласно информации в судебных документах адвокат Джеймса Спирса заявил, что реальных оснований для его смещения с позиции опекуна нет, но публичная борьба с ним - это не лучшее решение для певицы. Он готов передать право опекунства кому-либо другому. Адвокат подчеркнул, что мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, будет любить ее безоговорочно и заботиться о ее интересах.

Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт заявил, что его клиента рада данному решению Джеймса Спирса. Кроме того, будет проведена проверка имущества артистки, чтобы узнать как им распоряжались. 

Напомним, 39-летняя американская Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой своего отца Джеймса Спирса и других людей. Опекунство звезде было назначено после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекуны полностью контролировали ее жизнь и финансы. Все это время звезда продолжала выпускать альбомы и выступать, зарабатывая миллионы долларов.

В июне Бритни Спирс выступила в суде с заявлением. Она попросила прекратить опеку над ней. Певица утверждала, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующие препараты и не позволяли забеременеть.

Кроме того, Спирс пояснила, что адвокат Сэм Ингэм, представлявший ее интересы по назначению суда с 2008 года, не говорил ей о том, что она может подать прошение о прекращении опеки. Вскоре после этого юрист покинул дело. 

Спирс выбрала нового защитника. Им стал Мэттью Розенгарт. В конце июля адвокат попросил отстранить Джеймса Спирса от опеки над дочерью. Тогда же Бритни Спирс заявила, что отказывается выступать, пока ее жизнь контролирует отец.


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