Отец Бритни Спирс отказался от опеки над ней
СМИ сообщили, что отец американской певицы Бритни Спирс (Britney Spears) Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью. Об этом пишут издания Variety и TMZ.
СМИ сообщили, что отец американской певицы Бритни Спирс (Britney Spears) Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью. Об этом пишут издания Variety и TMZ.
Согласно информации в судебных документах адвокат Джеймса Спирса заявил, что реальных оснований для его смещения с позиции опекуна нет, но публичная борьба с ним - это не лучшее решение для певицы. Он готов передать право опекунства кому-либо другому. Адвокат подчеркнул, что мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, будет любить ее безоговорочно и заботиться о ее интересах.
Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт заявил, что его клиента рада данному решению Джеймса Спирса. Кроме того, будет проведена проверка имущества артистки, чтобы узнать как им распоряжались.
Напомним, 39-летняя американская Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой своего отца Джеймса Спирса и других людей. Опекунство звезде было назначено после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекуны полностью контролировали ее жизнь и финансы. Все это время звезда продолжала выпускать альбомы и выступать, зарабатывая миллионы долларов.
В июне Бритни Спирс выступила в суде с заявлением. Она попросила прекратить опеку над ней. Певица утверждала, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующие препараты и не позволяли забеременеть.
Кроме того, Спирс пояснила, что адвокат Сэм Ингэм, представлявший ее интересы по назначению суда с 2008 года, не говорил ей о том, что она может подать прошение о прекращении опеки. Вскоре после этого юрист покинул дело.
Спирс выбрала нового защитника. Им стал Мэттью Розенгарт. В конце июля адвокат попросил отстранить Джеймса Спирса от опеки над дочерью. Тогда же Бритни Спирс заявила, что отказывается выступать, пока ее жизнь контролирует отец.