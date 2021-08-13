Отец Бритни Спирс отказался от опеки над ней

Согласно информации в судебных документах адвокат Джеймса Спирса заявил, что реальных оснований для его смещения с позиции опекуна нет, но публичная борьба с ним - это не лучшее решение для певицы. Он готов передать право опекунства кому-либо другому. Адвокат подчеркнул, что мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, будет любить ее безоговорочно и заботиться о ее интересах.

Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт заявил, что его клиента рада данному решению Джеймса Спирса. Кроме того, будет проведена проверка имущества артистки, чтобы узнать как им распоряжались.

Напомним, 39-летняя американская Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой своего отца Джеймса Спирса и других людей. Опекунство звезде было назначено после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекуны полностью контролировали ее жизнь и финансы. Все это время звезда продолжала выпускать альбомы и выступать, зарабатывая миллионы долларов.

В июне Бритни Спирс выступила в суде с заявлением. Она попросила прекратить опеку над ней. Певица утверждала, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующие препараты и не позволяли забеременеть.

Кроме того, Спирс пояснила, что адвокат Сэм Ингэм, представлявший ее интересы по назначению суда с 2008 года, не говорил ей о том, что она может подать прошение о прекращении опеки. Вскоре после этого юрист покинул дело.