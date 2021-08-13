МакSим выписывают из больницы
СМИ сообщают, что российскую певицу МакSим (наст. имя - Марина Максимова) выписывают из больницы в пятницу, 13 августа. Об этом пишет РИА Новости.
СМИ сообщают, что российскую певицу МакSим (наст. имя - Марина Максимова) выписывают из больницы в пятницу, 13 августа. Об этом пишет РИА Новости.
"Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому, рядом с ней будет профессиональная помощь", - сказала журналистам представительница артистки.
Напомним, ранее сама певица подтвердила, что пришла в себя. В первую очередь она поблагодарила медперсонал больницы и всех тех, кто переживал за нее. Она была удивлена, что провела в коме такое количество времени:
"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца".
16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.