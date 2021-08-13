МакSим выписывают из больницы

"Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому, рядом с ней будет профессиональная помощь", - сказала журналистам представительница артистки.

Напомним, ранее сама певица подтвердила, что пришла в себя. В первую очередь она поблагодарила медперсонал больницы и всех тех, кто переживал за нее. Она была удивлена, что провела в коме такое количество времени:

"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца".