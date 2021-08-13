В Беларуси признали экстремистскими материалы портала TUT.BY
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Суд в Беларуси признал экстремистскими все материалы tut.by и его новой версии zerkalo.io.
Суд Центрального района признал экстремистскими материалы портала TUT.BY и его соцсетей. Признаны также экстремистскими сайт и соцсети Zerkalo.io – ресурса, созданного некоторыми участниками редакции TUT.BY. Решение вынесено после рассмотрения иска от МВД Беларуси. В ведомстве подтвердили информацию.
В заключении комиссии, проводившей экспертизу по обращению МВД, было указано, что "ресурс TUT.BY совместно с телеграм-каналом Nexta является основной информационной пропагандистской площадкой протестного движения".
Экстремистскими материалами признаны информационная продукция TUT.BY (портала, а также аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и TikTok), а также его логотипы.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.