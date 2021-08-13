В Беларуси признали экстремистскими материалы портала TUT.BY

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В России – новый рекорд смертности от коронавируса. За сутки умерли 815 человек.

В Воронеже взорвался пассажирский автобус. Два человека погибли, более 20 получили ранения.

Суд в Беларуси признал экстремистскими все материалы tut.by и его новой версии zerkalo.io.

Под контролем Талибана уже половина ключевых городов Афганистана

Суд в Беларуси признал экстремистскими все материалы tut.by и его новой версии zerkalo.io.

Суд Центрального района признал экстремистскими материалы портала TUT.BY и его соцсетей. Признаны также экстремистскими сайт и соцсети Zerkalo.io – ресурса, созданного некоторыми участниками редакции TUT.BY. Решение вынесено после рассмотрения иска от МВД Беларуси. В ведомстве подтвердили информацию.

В заключении комиссии, проводившей экспертизу по обращению МВД, было указано, что "ресурс TUT.BY совместно с телеграм-каналом Nexta является основной информационной пропагандистской площадкой протестного движения".

Экстремистскими материалами признаны информационная продукция TUT.BY (портала, а также аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и TikTok), а также его логотипы.

Все подробности - в новом выпуске!