Видео: Ида Галич взяла эксклюзивное интервью у Райана Рейнольдса

Во время беседы актер рассказал Иде про любимые моменты в новом фильме. Рейнольдс не стал скрывать, какую песню, цвет и напиток он любит: "Мой любимый цвет - зеленый!". Артист признался, кого из своих современников считает гением и раскрыл свои секреты воспитания детей.

Напомним, с 2012 года Рейнольдс состоит в браке с актрисой Блейк Лайвли. Супруги растят трех дочерей. До этого артист был женат на Скарлетт Йоханссон.

Наиболее известен по ролям в ситкоме "Два парня, девушка и пиццерия", а также в фильмах "Король вечеринок", "Просто друзья", "Да, нет, наверное", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Погребенный заживо", "Блэйд: Троица", "Зеленый Фонарь", "Дэдпул", "Дэдпул 2" и "Телохранитель киллера".