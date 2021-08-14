Сб, 14.08.2021
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Гинт Кузнецов, президент Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса

Видео дня: Брюс Уиллис читает по-русски стихи из фильма "Брат 2"

В Сети распространилось видео, в котором голливудский актер Брюс Уиллис (Bruce Willis) (или дипфейк с лицом звезды) с акцентом читает стихи из фильма Алексея Балабанова "Брат 2".

В ролике актер заявляет, что начал учить русский язык, чтобы поучаствовать в проекте со своим любимым российским комиком Азаматом Мусагалиевым.

Впрочем, пользователи интернета решили, что это фейк и промо-видео для нового проекта Мусагалиева.

А как думаете вы? 


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