Видео дня: Брюс Уиллис читает по-русски стихи из фильма "Брат 2"
В Сети распространилось видео, в котором голливудский актер Брюс Уиллис (Bruce Willis) (или дипфейк с лицом звезды) с акцентом читает стихи из фильма Алексея Балабанова "Брат 2".
В Сети распространилось видео, в котором голливудский актер Брюс Уиллис (Bruce Willis) (или дипфейк с лицом звезды) с акцентом читает стихи из фильма Алексея Балабанова "Брат 2".
В ролике актер заявляет, что начал учить русский язык, чтобы поучаствовать в проекте со своим любимым российским комиком Азаматом Мусагалиевым.
Впрочем, пользователи интернета решили, что это фейк и промо-видео для нового проекта Мусагалиева.