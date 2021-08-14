Тилль Линдеманн нелегально использовал цифровые изображения из Эрмитажа

Напомним, в мае Эрмитаж разрешил Линдеманну провести в музее съемку видео на известную советскую песню "Любимый город", которую он исполнил на русском языке. Это было приурочено к Году Германии в России.

"На днях стало известно, что господин Линдеманн выпускает серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок. Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем", - сообщается в Telegram-канале Эрмитажа.

Музыканту сообщили, что он нарушил лицензионную политику музея. Но пока вопросы от представителей Эрмитажа "не получило отклика", и "нелегальные токены" сейчас выгружены на маркетплейс. Что касается договора с артистом, то в нем четко прописано, что все сделанные им изображения можно использовать только в музыкальном клипе.

Линдеманн и его представители пока комментариев не давали.

Ранее музей Эрмитаж в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея.