Тилль Линдеманн нелегально использовал цифровые изображения из Эрмитажа

Напомним, в мае Эрмитаж разрешил Линдеманну провести в музее съемку видео на известную советскую песню "Любимый город", которую он исполнил на русском языке. Это было приурочено к Году Германии в России.
"На днях стало известно, что господин Линдеманн выпускает серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок. Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем", - сообщается в Telegram-канале Эрмитажа.
Музыканту сообщили, что он нарушил лицензионную политику музея. Но пока вопросы от представителей Эрмитажа "не получило отклика", и "нелегальные токены" сейчас выгружены на маркетплейс. Что касается договора с артистом, то в нем четко прописано, что все сделанные им изображения можно использовать только в музыкальном клипе.
Линдеманн и его представители пока комментариев не давали.
Ранее музей Эрмитаж в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея.
* NFT (non-fungible tokens) - невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары. Токены уже используют на таких именитых аукционах как Christie's.