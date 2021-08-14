Сб, 14.08.2021
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Трагедия во Флориде: ребенок выстрелил в мать во время рабочего собрания на онлайн-платформе Zoom

ФОТО: Charmagne Janczak/Shutterstock.com

Молодая девушка из Флориды умерла после того, как ее ребенок застрелил ее во время рабочей конференции на платформе на Zoom, сообщает CNN.

21-летнюю Шамаю Линн застрелили 11 августа во время рабочей конференции на онлайн-платформе Zoom.

Один из коллег Линн рассказал, что во время видеозвонка было видно ребенка, который был позади женщины, и что она упала на спину, услышав громкий шум.

Полиция и скорая помощь сделали все возможное, чтобы помочь девушке, но огнестрельное ранение в голову стало смертельным.

По данным CNN, в квартире Линн было оставлено незакрепленное оружие, и его нашел ее ребенок.

В настоящее время проводится расследование, чтобы определить, следует ли привлекать к ответственности владельца оружия. Прокуратура не может комментировать текущее расследование или возможные обвинения.


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