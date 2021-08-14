Трагедия во Флориде: ребенок выстрелил в мать во время рабочего собрания на онлайн-платформе Zoom
Молодая девушка из Флориды умерла после того, как ее ребенок застрелил ее во время рабочей конференции на платформе на Zoom, сообщает CNN.
Молодая девушка из Флориды умерла после того, как ее ребенок застрелил ее во время рабочей конференции на платформе на Zoom, сообщает CNN.
21-летнюю Шамаю Линн застрелили 11 августа во время рабочей конференции на онлайн-платформе Zoom.
Один из коллег Линн рассказал, что во время видеозвонка было видно ребенка, который был позади женщины, и что она упала на спину, услышав громкий шум.
Полиция и скорая помощь сделали все возможное, чтобы помочь девушке, но огнестрельное ранение в голову стало смертельным.
По данным CNN, в квартире Линн было оставлено незакрепленное оружие, и его нашел ее ребенок.
В настоящее время проводится расследование, чтобы определить, следует ли привлекать к ответственности владельца оружия. Прокуратура не может комментировать текущее расследование или возможные обвинения.