Трагедия во Флориде: ребенок выстрелил в мать во время рабочего собрания на онлайн-платформе Zoom

21-летнюю Шамаю Линн застрелили 11 августа во время рабочей конференции на онлайн-платформе Zoom.

Один из коллег Линн рассказал, что во время видеозвонка было видно ребенка, который был позади женщины, и что она упала на спину, услышав громкий шум.

Полиция и скорая помощь сделали все возможное, чтобы помочь девушке, но огнестрельное ранение в голову стало смертельным.

По данным CNN, в квартире Линн было оставлено незакрепленное оружие, и его нашел ее ребенок.