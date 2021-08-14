В Риге на подземной стоянке торгового центра полиция снова обнаружила ночную вечеринку

На видео, размещенном в интернете, видно, что молодые люди собрались на подземной автостоянке и танцевали под громкую музыку.

Однако на территории, прилегающей к автостоянке, было выявлено несколько ДТП, а также составлены протоколы об административном правонарушении о вождении в нетрезвом виде.

Как уже сообщалось, в минувшие выходные Государственная полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях на стоянке торгового центра Riga Plaza, где на вечеринку собрались сотни молодых людей.

По словам представителя Государственной полиции Мадары Шершневой, незадолго до полуночи в Риге на стоянке торгового центра на улице Мукусалас было обнаружено скопление людей. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госполиции зафиксировали происходящее, в том числе нарушения.