Сб, 14.08.2021
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Даце Завадска, руководитель Совета по иммунизации

В Риге на подземной стоянке торгового центра полиция снова обнаружила ночную вечеринку

В Риге на подземной стоянке торгового центра в очередной раз обнаружена ночная вечеринка с большим скоплением людей, но на этот раз Государственная полиция приняла превентивные меры, чтобы не допустить нарушений требований эпидемиологической безопасности, сообщили агентству LETA в полиции.

На видео, размещенном в интернете, видно, что молодые люди собрались на подземной автостоянке и танцевали под громкую музыку.

Однако на территории, прилегающей к автостоянке, было выявлено несколько ДТП, а также составлены протоколы об административном правонарушении о вождении в нетрезвом виде.

Как уже сообщалось, в минувшие выходные Государственная полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях на стоянке торгового центра Riga Plaza, где на вечеринку собрались сотни молодых людей.

По словам представителя Государственной полиции Мадары Шершневой, незадолго до полуночи в Риге на стоянке торгового центра на улице Мукусалас было обнаружено скопление людей. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госполиции зафиксировали происходящее, в том числе нарушения.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили несколько дел об административных правонарушениях, и ответственность физических лиц будет оценена, отметила Шершнева.


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