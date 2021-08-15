Комика Мирзализаде арестовали по делу о возбуждении ненависти. Щербаков, Гудков, Шац записали обращение в его поддержку

В ролике объединились свыше 30 представителей юмористической профессии, которые решили поддержать стендап-комика Идрака Мирзализаде.

Контекст 29-летний Идрак Мирзализаде был арестован 9 августа на десять суток из-за того, что в его монологе якобы имеются признаки разжигания межнациональной вражды. Этот монолог прозвучал в шоу "Разгоны". В нем Мирзализаде порассуждал на тему того, как тяжело человеку с южными корнями снять квартиру в столице, когда все хотят видеть в арендаторах только лиц славянской национальности.

Юмористическая программа "Разгоны" вышла на YouTube в начале марта. Это проект площадки Stand-up Club №1. Он знакомит зрителей с процессом создания выступления. Комики делятся друг с другом идеями, набросками и историями, помогая доработать материал в процессе импровизации.

"Тебе нужно перед ними казаться еще лучше, чем ты есть", - сказал Мирзализаде.

В этом контексте комик рассказал, как при переезде обнаружил в квартире испачканный матрас. До этого в квартире жили русские и в шутку он предположил, что русским свойственно пачкать матрасы и ложиться спать. А позже этот фрагмент был показан на YouTube-канале телеведущего Владимира Соловьева с заголовком "Грязь под ногами": "Он видите ли комик, и он сравнивает русских с таким матрасом. А это, извините, не статья?".

Избиение и угрозы

После этого Идраку Мирзализаде стали приходить несколько тысяч сообщений с угрозами. Позже он опубликовал видеозапись и рассказал, что 25 июня двое мужчин напали на него на Большой Никитской в Москве на остановке. В полицию он не обращался.

"Почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент. Насилие и угрозы - это не вопрос чести (тем более за деньги) - это бандитизм", - цитирует Мирзализаде BBC.

Правда позже он удалил эту запись и закрыл Instagram.

Из-за шутки можно посадить любого

Конечно, Идраку был назначен небольшой срок, но тем не менее юмористы видят угрозу. Теперь получается, что из-за шутки можно посадить любого. Комик указал на проблему ксенофобии. Он утрировал эту ситуацию, но шутка была показана в юмористической передаче, а его арестовали.

"Рассуждать - не значит призывать. Просто юмор и комедия дают возможность обратить внимание", - говорят коллеги Мирзализаде.

Сам Идрак Мирзализаде в суде вину не признал. Он принес извинения тем, чьи чувства мог задеть, и заявил в суде, что выступление было направлено на "высмеивание ксенофобии". Обжаловать решение ему отказали.

"Идрак - не враг"

В поддержку Идрака Мирзализаде выступили Илья Соболев, Александр Гудков, Александр Незлобин, Сергей Орлов, Михаил Шац, Алексей Щербаков и многие другие. Они выпустили пятиминутное видео "Шутка - не преступление" и подчеркнули, что представляют разные национальности - есть не только русские, но и евреи, армяне, якуты и другие. Артисты призвали освободить комика и сказали: "Идрак - не враг".

Итог

Комики разделись на два лагеря. Одни считают, что у многих появится страх затрагивать в выступлениях актуальные темы и указывать на злободневные проблемы общества, а вторая часть уверена, что случай с Идраком многих юмористов подстегнет и они станут смелее в своих высказываниях.