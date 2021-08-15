Полина Гагарина: "Загнанная женщина в какой-то момент под грузом вечного "должна" просто ломается"
34-летняя популярная певица Полина Гагарина в соцсетях большой пост на тему любви к себе.
34-летняя популярная певица Полина Гагарина в соцсетях большой пост на тему любви к себе.
О личном Полина старается не говорить. После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым она не давала интервью. Лишь скудно прокомментировала, что они разошлись мирно и никаких споров между экс-супругами нет.
Но последний пост звезды дала понять, что в какой-то момент ей было трудно: "Уставшая после дикого дня, перелетов, стрессовых встреч, где решения принимаю я и ответственность несу тоже я. Я должна свое свободное время мужу, ведь он тоже не виноват, он ждет тепла, любви, общения и близости. Или маме, ведь ей очень нужно мое внимание! И вот такая загнанная женщина в какой-то момент, под гнетом чувства вины, под грузом вечного "должна", однажды просто ломается".
Гагарина считает, что проблемы возникают из-за чувства вины, которое рождается в детстве, а после может привести к неврозам и болезням. Певица рекомендует полюбить себя, правильно отдыхать и восстанавливаться.
"Если вы вовремя не спасете себя, вы уже никому и ничем не сможете помочь. Конечно, мы хотим быть самыми лучшими и красивыми для своих мужчин, образцовыми мамами, полезными и эффективными сотрудниками на работе. Но если мы будем болезненно уставшими, раздраженными, подавленными и с «упавшим» лицом - кому мы будем нужны?", - пишет Полина.
Напомним, 28 декабря 2020 года мировой суд московского района Печатники расторг брак Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной.
Полина и Дмитрий познакомились в 2013 году. Он снимал певицу для глянцевого журнала. Между ними завязался роман, закончившийся свадьбой. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Кроме того, с ними проживал и сын Полины от ее первого брака с актером Петром Кисловым- 13-летний Андрей.
Слухи о проблемах в браке стали появляться еще в 2019 году, но лишь весной 2020-го они официально заявили о расставании.
На шоу "Вечерний Ургант" Гагарина рассказывала, что решение о разводе было обоюдным, без скандалов и ссор. Она призналась, что развод проходит тихо, интеллигентно и по-человечески.