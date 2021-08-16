Авербух прокомментировал рождение ребенка и рассекретил пол
Фигурист Илья Авербух впервые рассказал о рождении ребенка от звезды "Папиных дочек" Елизаветы Арзамасовой. Его цитирует Lenta.ru.
Фигурист Илья Авербух впервые рассказал о рождении ребенка от звезды "Папиных дочек" Елизаветы Арзамасовой. Его цитирует Lenta.ru.
"Я бесконечно счастлив рождению второго сына своего, нашего с Лизой первенца. Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь", - сказал Авербух.
Лиза в настоящее время отдыхает и чувствует себя прекрасно. Пара пока не решила, как назвать сына. Супруги над этим еще думают.
Напомним, 14 августа 26-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух стали родителями. О беременности звезды стало известно в апреле 2021 года, а поженились актриса и фигурист в декабре 2020 года в Москве. Торжество было скромным.