Пн, 16.08.2021
В глазах закона медленный и улыбчивый молодой человек - опаснее агрессивных пьяных людей и неприятнее для общества, чем, например, напившийся одеколона полководец Центрального рынка. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Авербух прокомментировал рождение ребенка и рассекретил пол

Фигурист Илья Авербух впервые рассказал о рождении ребенка от звезды "Папиных дочек" Елизаветы Арзамасовой. Его цитирует Lenta.ru.

"Я бесконечно счастлив рождению второго сына своего, нашего с Лизой первенца. Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь", - сказал Авербух.

Лиза в настоящее время отдыхает и чувствует себя прекрасно. Пара пока не решила, как назвать сына. Супруги над этим еще думают. 

Напомним, 14 августа 26-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух стали родителями. О беременности звезды стало известно в апреле 2021 года, а поженились актриса и фигурист в декабре 2020 года в Москве. Торжество было скромным.


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