Авербух прокомментировал рождение ребенка и рассекретил пол

"Я бесконечно счастлив рождению второго сына своего, нашего с Лизой первенца. Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь", - сказал Авербух.

Лиза в настоящее время отдыхает и чувствует себя прекрасно. Пара пока не решила, как назвать сына. Супруги над этим еще думают.