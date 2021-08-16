66% работников учебных заведений получили прививку от Covid-19
Охват вакцинацией от Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 66%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.
Охват вакцинацией от Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 66%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.
По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на два процентных пункта, как и на прошлой неделе.
В дошкольных учреждениях привиты 56% работников, что на три процентных пункта больше, чем неделей ранее. На два процентных пункта выросло количество привитых в учреждениях общего образования - до 69%, а в вузах привиты 82% работников, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее.