66% работников учебных заведений получили прививку от Covid-19

По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на два процентных пункта, как и на прошлой неделе.

В дошкольных учреждениях привиты 56% работников, что на три процентных пункта больше, чем неделей ранее. На два процентных пункта выросло количество привитых в учреждениях общего образования - до 69%, а в вузах привиты 82% работников, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее.