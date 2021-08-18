4 грамма музыки в каждом ухе

Стоит добавить, что в приложении можно выбрать два уровня шумоподавления - активный и уютный. Первый агрессивнее и предназначен для шумной среды, а второй только слегка подавляет окружающие звуки и, очевидно, экономит заряд батареи больше.

Без шумоподавления речь окружающих слышно очень хорошо. В этой модели нет режима, который усиливает внешние звуки, однако и без него слышимость достаточно хороша, чтобы не приходилось вынимать наушники из ушей.

FreeBuds 4 заслуженно признаны системой "свободных рук" для звонков по телефону. Голос в них слышен четко и громко, в то же время в них можно слышать и шум с улиц. Поэтому разговоры в них на улице или в машине безопасны, так как более опасные шумы можно хорошо расслышать.

Легко и удобно

У тех, кто использовал прошлые беспроводные наушники, разный опыт с твердыми амбушюрами. У части не было с ними проблем, другие жаловались на их частое выпадение. В этом плане с FreeBuds 4 очень интересно. Наушники, весом 4,1 граммов, удобно ложатся в ухо, но даже при тестах, которые длились всего пару недель, не оставляло ощущение, что они недостаточно прилегают к уху и могут выпасть при более быстром движении. Обеспокоенность не уменьшалась даже после бесчисленных преднамеренных попыток встряхнуть головой, прыгать, бегать и наклоняться во всех направлениях. Левый наушник во время этих тестов был все время на месте. Правый в начале несколько раз улетал, но поняв лучше особенности его размещения, и он держался надежно. Ощущение слабой, недостаточной фиксации хоть и осталось, но, очевидно, его следует списать на психологический эффект после длительного использования наушников с мягкими насадками.

ФОТО: Пресс-фото

Так как у FreeBuds 4 "ножки" длиной в три с половиной сантиметра их удобно вставлять и извлекать из ушей. Если за них взяться снизу, это не повлияет на сенсорную поверхность, так как она выше - ближе к микрофону, расположенному снаружи. Однако лучше не трогать эту область без надобности, потому что она действительно чувствительна и очень точно выполняет команды.

Как обычно, Huawei отмечает новую модель FreeBuds новым дизайном кейса. На этот раз пришла пора формы шайбы - круглым пластиковым футляром с закругленными углами и магнитной крышкой, весом 38 граммов. Он приятно тонкий - лишь 2,1 сантиметра, гладкий, легко помещается в карман. Магнит достаточно сильный, и для дополнительной безопасности сами наушники в отверстии удерживаются магнитом. Поэтому их выпадение в сумке возможно только по стечению очень неудачных обстоятельств или в результате абсолютной небрежности.

Музыка на весь рабочий день

В чрезвычайно легкие наушники встроен относительно небольшой аккумулятор емкостью 30 мАч, что сказывается на времени их работы. Слушая музыку на средней громкости, одного заряда хватит примерно на 3 часа. При включении системы шумоподавления в активном режиме, время работы сокращается до двух часов.

ФОТО: Пресс-фото

После этого придется взять паузу примерно в полчаса, чтобы наушники зарядились в кейсе. Батареи на 410 мАч, установленной в кейсе, хватит как минимум на четыре цикла зарядки. Вынув из зарядного устройства 100% заряженный кейс с полностью заряженными наушниками, и не ставя их на зарядку в течение следующих дней, музыку без активного шумоподавления можно слушать в общей сложности около 15-16 часов. Время можно значительно увеличить, а паузы в тишине можно избежать, время от времени заряжая по одному наушнику. Хоть в таком режиме шумоподавление не работает, зато музыкальные ритмы сопровождают весь день.

При активном шумоподавлении энергии в принципе хватило на полный рабочий день или примерно 8-9 часов. Естественно, с четырьмя перерывами на зарядку. Чтобы зарядить сам кейс и наушники в нем на полную, уходит около полутора часов.

Описывая все пережитое с FreeBuds 4 в нескольких предложениях, определенно стоит выделить соответствующие стандарту водонепроницаемости IPX4 легкость наушников и хорошее качество звука.

Пришлось снова привыкнуть к твердым насадкам и их ощущению ненадежности в ушах, а также хотелось бы более длительного времени работы батареи и, соответственно, меньшего количества перерывов для подзарядки. Однако в целом эти наушники стоимостью 129 евро производят впечатление качественного продукта.