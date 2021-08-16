Известны наставники десятого сезона шоу "Голос"

"Кресла наставников в юбилейном 10-м сезоне шоу "Голос" займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин - золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 10 сезоне у проекта появится новая студия. Его выход запланирован на октябрь 2021 года.

Традиционно проект начнется со слепых прослушиваний. В них примут участие вокалисты, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. Известно, что в кастингах приняло участие 120 человек. Среди них были 18 человек, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых прослушиваниях в девятом сезоне.