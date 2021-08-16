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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш получила полтора года ограничения свободы по санитарному делу

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Кире Ярмыш запретили на полтора года выходить из дома ночью и участвовать в митингах

Суд в Москве назначил полтора года ограничения свободы пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по "санитарному делу". Об этом сообщается в Twitter Ярмыш, который ведет ее команда. Прокуратура просила для нее два года ограничения свободы.

Ограничения предполагают запрет участвовать в митингах, покидать жилище после 22:00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

По этому делу проходят также глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, муниципальные депутаты Люся Штейн и Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алехина, бывший координатор московского штаба Навального Олег Степанов. Дело против Константина Янкаускаса 14 июля прекратили.

Подозреваемые считают дело политическим, направленным на то, чтобы не дать сторонникам политика полноценно участвовать в кампании по выборам в Госдуму. Максимальный срок по предъявленному обвинению - два года лишения свободы.

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