"Чтоб быстрее сдохли". Как гаражный кооператив в Даугавгриве пытался уморить двух собак, но только нажил неприятности

Ситуация изменилась с приходом нового руководства. По словам Юлии, идея избавиться от собак принадлежит одной из членов правления, а причиной стало желание сэкономить.

"Сейчас там только один человек дежурит с 22:00 и до утра, но он терпеть не может собак и не хочет ни гулять с ними, ни воды дать, а если и нальет, то бог знает на сколько. Я выливала у них вонючую скользкую воду и наливала чистую. Раньше кашу варили на бульоне, сторожа не скупились, а теперь дворник, он же единственный дежурный, сыпет им по маленькой кружке этого же корма, и

они постоянно голодные, "невыгулянные", другой раз воют",

- делится Юлия в интернете.

Публикация Юлии вызвала серьезный ажиотаж в интернете, собрала десятки комментариев и сотни репостов. Среди поделившихся оказался и Дмитрий, с ужасом узнавший в животном когда-то подаренную им же собаку.

"Завтра собираюсь ехать в кооператив. Планирую подключить телевидение и, естественно, полицию. Я в шоке и просто до слез, - написал он на Facebook. - Думаю, собак пока отправим в приют, а потом либо я построю еще один вольер и заберу их, либо мои друзья заберут".

Почему нельзя просто забрать собак? Известно, что общественно полезная организация Dzīvnieku policija в курсе ситуации. Кооперативу дали три дня на оказание помощи собакам. Этот срок истек 17 августа. Как Дмитрия оповестили в Dzīvnieku policija, по правилам приют не имеет права забрать животных с частной территории без акта от Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) или согласия хозяина - иначе это будет рассматриваться, как похищение.

Однако PVD дало другое заключение.

"PVD только навредили"

Сотрудники службы приезжали в кооператив в понедельник, 16 августа - об этом свидетельствует документация учреждения, которую также выложили в интернет. PVD сделали вывод, что состояние собак соответствует требованиям нормативных актов по всем пунктам, кроме регистрации животных в базе данных Центра сельскохозяйственных данных (частично соответствует) и наличия прививки от бешенства (не соответствует - у обеих собак окончен период действия вакцины).

Пункты же об общем состоянии животных, условиях содержания, антисанитарных условиях, выгуле, питании, обеспечении ветеринарного ухода и жестоком обращении помечены буквой A - т.е. соответствует нормативным актам.

"PVD только навредили", - сокрушается Дмитрий, ведь без акта забрать животных на законных основаниях становится куда сложнее.

Комментарий PVD

Гундар Симанович, заместитель главы правления PVD Риги, так прокомментировал ситуацию с собаками в GĪKS Rītabuļļi:

"Вчера в Продовольственно-ветеринарную службу поступила жалоба о возможных нарушениях требований по защите животных на территории кооператива гаражных владельцев Rītabuļļi. Проверка была проведена немедленно.