Ср, 18.08.2021
Страх был со мной все годы их правления. Я помню, как талибы избивали женщин, как они запрещали девушкам учиться. Из-за них я не смогла получить высшее образование и исполнить свои мечты. Самое ужасное было то, что женщины были вынуждены носить бурку, я никогда не хотела одеваться так, как хотели талибы Вахида, афганка, пережившая 1996 год
Вахида, афганка, пережившая 1996 год

"Чтоб быстрее сдохли". Как гаражный кооператив в Даугавгриве пытался уморить двух собак, но только нажил неприятности

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

"Я был в шоке", - делится Дмитрий своими впечатлениями от опубликованных на Facebook фотографий - когда-то подаренная им гаражному кооперативу GĪKS Rītabuļļi собака спустя много лет оказалась в чудовищном состоянии.

Плачевное состояние служебных дежурных собак заметила и опубликовала в Интернете Юлия - бывшая бухгалтер гаражного кооператива в Даугавгриве и знакомая Дмитрия. По ее информации, собаки оказались "не нужны" новому правлению кооператива, поэтому от них решили избавиться "естественным" образом - лишив адекватного ухода и ветеринарной помощи. Как добавил охранник, он же дворник организации - "Чтоб быстрее сдохли".

Галерея: Состояние Азы - служебной собаки гаражного кооператива GĪKS Rītabuļļi

На фото действительно видно плачевное состояние животного - шерсть в нескольких местах сильно поредилась, собака выглядит неухоженной и нездоровой. Дмитрий решил заняться судьбой когда-то подаренного прежнему правлению кооператива животного.

Начало. Аза и Лорд

История началась 11 лет назад, когда Дмитрий подарил ранее бездомную собаку Азу кооперативу Rītabuļļi - те тогда как раз собирались приобрести пса для охраны. Как рассказывает Дмитрий, за собакой и появившемся позднее у нее щенком Лордом тогда достойно следили - животные были сыты, здоровы и ухожены, их даже вывозили на море - не в последнюю очередь благодаря бухгалтеру Юлии.

"Раньше, когда я работала, сама ими занималась - делала прививки, возила к ветеринару. Азе ушко оперировали, потому что она его расчесала и оно опухло, Лорд тоже зудневым клещом болел, я его тоже к врачу возила, обоим сама уколы делала, кооператив только врача и лекарства оплачивали, а я на добровольной основе им помогала", - написала Юлия в комментариях под публикацией.

Ситуация изменилась с приходом нового руководства. По словам Юлии, идея избавиться от собак принадлежит одной из членов правления, а причиной стало желание сэкономить.

"Сейчас там только один человек дежурит с 22:00 и до утра, но он терпеть не может собак и не хочет ни гулять с ними, ни воды дать, а если и нальет, то бог знает на сколько. Я выливала у них вонючую скользкую воду и наливала чистую. Раньше кашу варили на бульоне, сторожа не скупились, а теперь дворник, он же единственный дежурный, сыпет им по маленькой кружке этого же корма, и

они постоянно голодные, "невыгулянные", другой раз воют",

- делится Юлия в интернете.

Публикация Юлии вызвала серьезный ажиотаж в интернете, собрала десятки комментариев и сотни репостов. Среди поделившихся оказался и Дмитрий, с ужасом узнавший в животном когда-то подаренную им же собаку.

"Завтра собираюсь ехать в кооператив. Планирую подключить телевидение и, естественно, полицию. Я в шоке и просто до слез, - написал он на Facebook. - Думаю, собак пока отправим в приют, а потом либо я построю еще один вольер и заберу их, либо мои друзья заберут".

Почему нельзя просто забрать собак?

Известно, что общественно полезная организация Dzīvnieku policija в курсе ситуации. Кооперативу дали три дня на оказание помощи собакам. Этот срок истек 17 августа.

Как Дмитрия оповестили в Dzīvnieku policija, по правилам приют не имеет права забрать животных с частной территории без акта от Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) или согласия хозяина - иначе это будет рассматриваться, как похищение.

Однако PVD дало другое заключение.

"PVD только навредили"

Сотрудники службы приезжали в кооператив в понедельник, 16 августа - об этом свидетельствует документация учреждения, которую также выложили в интернет. PVD сделали вывод, что состояние собак соответствует требованиям нормативных актов по всем пунктам, кроме регистрации животных в базе данных Центра сельскохозяйственных данных (частично соответствует) и наличия прививки от бешенства (не соответствует - у обеих собак окончен период действия вакцины).

Пункты же об общем состоянии животных, условиях содержания, антисанитарных условиях, выгуле, питании, обеспечении ветеринарного ухода и жестоком обращении помечены буквой A - т.е. соответствует нормативным актам.

"PVD только навредили", - сокрушается Дмитрий, ведь без акта забрать животных на законных основаниях становится куда сложнее.

Комментарий PVD

Гундар Симанович, заместитель главы правления PVD Риги, так прокомментировал ситуацию с собаками в GĪKS Rītabuļļi:

"Вчера в Продовольственно-ветеринарную службу поступила жалоба о возможных нарушениях требований по защите животных на территории кооператива гаражных владельцев Rītabuļļi. Проверка была проведена немедленно.

Во время проверки были обнаружены две собаки 10 и 12 лет, старшая из которых в настоящее время проходит лечение воспаления кожи, поэтому шерстный покров у нее частично отсутствует.

Животное на пути выздоровления и видно, что в местах, где шерсть сошла, она постепенно отрастает.

Животным обеспечены вода и корм, однако было констатировано, что обе собаки не зарегистрированы в Центре сельскохозяйственных данных и пропустили ревакцинацию против бешенства.

Принимая во внимание обеспокоенность населения, PVD связалась с членом правления кооператива владельцев животных, который подтвердил, что уже сегодня Rītabuļļi посетит ветеринар, который вакцинирует животных и оценит, правильно ли проходит лечение старшей собаки или для продолжения лечения ей необходимы другие медикаменты.

PVD дала указание исправить обнаруженные во время проверки нарушения и проведет повторную проверку, в ходе которой проверит и то, улучшилось ли состояние здоровья и внешний вид животного".

Встреча с правлением. Конец истории?

Во вторник, 17 августа, Дмитрий связался с двумя членами правления кооператива с целью выяснить, может ли он вернуть когда-то подаренную собаку и ее выросшего щенка.

По словам первого собеседника, собаку им никто не дарил, та сама прибилась к гаражам, и отдавать ее он не собирается. Второй член правления, по словам Дмитрия, оказался сговорчивее. По его словам, за несколько дней кооператив посетили несколько служб, включая Госполицию, Dzīvnieku policija и PVD, и задача номер один по поводу собак - исполнить все наложенные требования, после чего и можно будет поднять вопрос их возвращения.

На данный момент Dzīvnieku policija намерена предоставить свою работницу, которая будет вести дело собак, регулярно посещать их и ухаживать.

"Ситуация остается подвешенной, - заключает Дмитрий. - Но мы будем следить, что произойдет дальше".


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