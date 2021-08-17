Миконос, Анталья, Канны: полеты звезд на частных джетах. Во сколько им это обходится?

Моргенштерн

Моргенштерн и его невеста Дилара на самолете Global Express отправились в Турцию. Вместе с ними полетели родители и помощники. По данным издания полет в Анталью артисту стоил примерно от 44 до 49 тысяч евро.

Анастасия Решетова

Если изучить соцсети модели, то можно узнать, что Анастасия летала в Канны на борту самолета Legacy 600/650. Такое путешествие ей могло обойтись от 34 до 40 тысяч евро.

Ольга Бузова

Ольга Бузова часто летает на частных самолетах. К примеру, ее полет на Миконос (Citation XLS+), где она восхитилась синими крышами и заплакала, мог ей стоить от 17 до 19 тысяч евро.

ФОТО: http://instagram.com/buzova86

Тимати

Популярный рэпер Тимати летает исключительно частными джетами. Полет на борту Global 5000 или Global Express, к примеру, в Бодрум ему обходится в сумму от 44 до 49 тысяч евро в одну сторону.

Яна Рудковская

Продюсер и бизнес-леди Яна Рудковская летает только частными самолетами. Для путешествий она выбирает борт Legacy 600. Ее полет по направлению Лигурия - Ницца - Париж стоит от 30 до 35 тысяч евро.

Ханна и Пашу