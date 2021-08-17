Андрис Кивич впервые высказался о нападении на него

Андрис Кивич написал в Facebook: "На следующий день после "жестокого нападения" Кивич спокойно выступает на девичнике, на свадьбе, а на следующий день на террасе Klidziņa и на дне рождения в Рауне. Как это возможно? 1) Нет показаний свидетелей. Потому что там никого не было. 2) был один экипаж, а не несколько. 3) Я не отказывался писать заявление. Я это сделал".

Напомним, что 12 августа в сюжете передачи Degpunktā рассказывалось, что на улице Залвес собралось несколько экипажей полиции и одна машина с бригадой "скорой помощи".

Службы спешили оказать помощь мужчине. По информации местных жителей: пострадавшим является известный латвийский музыкант Андрис Кивич. Есть предположение, что на него напали, была драка и музыкант ранен. Медики доставили раненого в больницу.

Журналисты смогли связаться с артистом, но Кивич ответил, что ему некогда говорить по телефону и положил трубку.