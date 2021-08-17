Светская Латвия: латвийская модель Лингита Лина Бопулу вышла замуж, а Давид возвращается на телеэкраны
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о событиях из жизни светской Латвии.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о событиях из жизни светской Латвии.
СМИ сообщают, что 17 августа на канале TV3 и Go3 состоится премьера нового шоу "Модный забег". Троим участникам следует принарядиться для праздничного мероприятия. Общий бюджет - одна тысяча евро. Оценивать их будут эксперты моды - Давид и Анита Алтмане.
Создатели шоу обещают ярких, активных и стильных участников. Им следует успеть собраться всего за пару часов. Кроме наряда и надо подумать о прическе и макияже. Но на всех троих выделена только одна тысяча евро. Ее надо разделить самостоятельно. Если кто-то из участников уже потратил всю сумму, то другой остается ни с чем. Потому зрителям обещают азарт и настоящее состязание.
В финале участники представят свой образ на подиуме, а эксперты его оценят.
Анита Алтмане - дизайнер, одна и ведущих стилистов в Латвии. Она получала образование в Латвии и Англии. Была редактором журнала Pastaiga. Анита будет оценивать общий образ участников и его соответствие мероприятию, но не забывая о трендах и адекватность.
Давид - создал более 50 коллекций одежды. Является обладателем международных наград. Давид создавал и индивидуальный стиль и для компаний. Он принимал участие в многочисленных телешоу и спектаклях. Давид обещает, что к оценке участников будет подходить очень индивидуально. Он будет смотреть не только на то, как наряд подходит к мероприятию, но и то, как конкурсант его носит.
Победитель будет выбран экспертами и самими участниками. Приз - подарочная карта в т/ц Akropole.
Латвийская певица и модель Лингита Лина Бопулу, которая стала популярной после шоу OKartes skatuve, вышла замуж.
На своей Instagram-странице Лингита сообщила, что свадьба состоялась 13 августа в узком кругу. О своем супруге модель писать не стала.
"Немного фрагментов с нашей тайной свадьбы, о которой было известно только нам, самым близким, а также моим замечательным коллегам. Не так-то просто было держать язык за зубами об этом прекрасном событии, но нам удалось удивить друзей, близких и дальних родственников этим фактом", - поделилась Лингита.