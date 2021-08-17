Светская Латвия: латвийская модель Лингита Лина Бопулу вышла замуж, а Давид возвращается на телеэкраны

СМИ сообщают, что 17 августа на канале TV3 и Go3 состоится премьера нового шоу "Модный забег". Троим участникам следует принарядиться для праздничного мероприятия. Общий бюджет - одна тысяча евро. Оценивать их будут эксперты моды - Давид и Анита Алтмане.

Создатели шоу обещают ярких, активных и стильных участников. Им следует успеть собраться всего за пару часов. Кроме наряда и надо подумать о прическе и макияже. Но на всех троих выделена только одна тысяча евро. Ее надо разделить самостоятельно. Если кто-то из участников уже потратил всю сумму, то другой остается ни с чем. Потому зрителям обещают азарт и настоящее состязание.

Анита Алтмане - дизайнер, одна и ведущих стилистов в Латвии. Она получала образование в Латвии и Англии. Была редактором журнала Pastaiga. Анита будет оценивать общий образ участников и его соответствие мероприятию, но не забывая о трендах и адекватность.

Давид - создал более 50 коллекций одежды. Является обладателем международных наград. Давид создавал и индивидуальный стиль и для компаний. Он принимал участие в многочисленных телешоу и спектаклях. Давид обещает, что к оценке участников будет подходить очень индивидуально. Он будет смотреть не только на то, как наряд подходит к мероприятию, но и то, как конкурсант его носит.