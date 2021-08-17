640 афганцев покинули Афганистан грузовым самолетом

Ситуация на самолете C-17

По словам чиновника, в воскресенье, когда тысячи отчаявшихся людей хотели покинуть страну около 640 человек смогли сесть на грузовой самолет C-17.

"Необычно большое количество пассажиров было результатом динамичной ситуации с безопасностью, которая требовала от команды быстрого принятия решений, что в конечном итоге привело к тому, что этих пассажиров быстро вывезли за пределы страны", - сказал чиновник.

По данным Boeing, C-17 Globemaster III может перевозить 134 пассажира.

Самолет летел из Кабула в Катар.

Количество людей, поднятых в самолете в воскресенье, является одним из самых больших, когда-либо перевезенных этой моделью, сообщает веб-сайт Министерства обороны и безопасности США порталу Defense One.

Фотография, сделанная в салоне С-17, активно публикуется в социальных сетях.

Некоторые наблюдатели интерпретируют это как знак надежды и свидетельство мужества эвакуационной группы.

"Наряду со всеми ошибками этой недели это что-то настоящее", - сказал Блейк Херцигер, аналитик по безопасности из Сингапура, который поделился изображением в Twitter.

"Нам нужно больше таких самолетов", - призывает Кеннет Росс, исполнительный директор организации Human Rights Watch.

Как уже сообщалось, после вывода американских и других иностранных военных контингентов из Афганистана, талибы в этом месяце начали общую наступательную операцию, захватив практически всю территорию страны за короткое время. Кабул пал в воскресенье.

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в воскресенье.

Опасаясь за свою жизнь, тысячи других афганцев, которые сотрудничали с нынешним режимом и международным военным контингентом, также пытаются покинуть страну.

Вице-президент Афганистана объявил себя главой государства и призвал к сопротивлению талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя легитимным главой государства.

В Twitter Салех напомнил, что по Конституции Афганистана в случае отсутствия президента исполнять обязанности главы государства начинает вице-президент.

Салех подчеркнул, что сейчас находится на территории страны и устанавливает связь с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

Салех также призвал афганцев присоединяться к сопротивлению талибам. "Мы должны доказать, что Афганистан - не Вьетнам, а "Талибан" - даже отдаленно не армия Вьетконга", - заявил политик.

Узбекистан пообещал остановить тех афганцев, которые бегут от талибов

Власти Узбекистан заявили во вторник, что не допустят незаконного пересечения границы из Афганистана, где талибы только "де-факто" взяли власть.

Как сообщили во вторник в узбекском МИД, любая попытка незаконного пересечения границы будет предотвращена в соответствии с законодательством Узбекистана.

Узбекистан поддерживает тесные контакты с талибами по вопросам пограничного контроля и пограничной ситуации.

За выходные в Узбекистан прибыли 22 самолета ВВС и 24 вертолета с 585 афганскими военнослужащими.

В общей сложности 84 афганских солдата бежали в Узбекистан, пересекли физическую границу.

Еще 158 мирных жителей пересекли границу незаконно, сообщила прокуратура. Один афганский самолет потерпел крушение.

По заявлению МИД, Узбекистан хочет сохранить традиционно дружественные отношения с Афганистаном.