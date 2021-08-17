Угрозы, насилие и видео: в Курземе завершено расследование в отношении мужчины

В прошлом году при расследовании другого уголовного дела сотрудники полиции обнаружили видеозаписи с мобильного телефона задержанного мужчины, на которых было видно преступления сексуального характера против человека против ее воли. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту происшествия и выяснили, кем была молодая женщина на видеозаписях.

Девушка была признана потерпевшей по этому уголовному делу, и расследование показало, что мужчина с молодой девушкой, изображенной на видеозаписях, совершил половые акты против ее воли.

Этот мужчина уже попадался на глаза полиции и фигурировал в качестве подозреваемого в двух других уголовных процессах по обвинению в изнасиловании и сексуальных действиях с девушкой в возрасте до 16 лет. В рамках ранее возбужденного уголовного дела мужчине была применена мера пресечения - арест. В настоящее время он осужден за другое уголовное преступление и находится в заключении.

Сотрудники VP завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и передали материалы уголовного дела в прокуратуру. Согласно Уголовному кодексу, такое уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет и испытательным надзором на срок до пяти лет.