Талибы объявили амнистию для чиновников и пообещали, что люди смогут жить обычной жизнью
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Талибы объявили амнистию для чиновников и приказали им вернуться на работу
Руководство "Талибана" на второй день захвата Кабула приказало госслужащим, независимо от пола, продолжить работу на своих местах. На работу вернули министра здравоохранения и мэра Кабула. Лидер талибов объявил всеобщую амнистию гражданам, которые работали на прежнюю власть и сотрудничали с Западом
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