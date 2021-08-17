Талибы объявили амнистию для чиновников и пообещали, что люди смогут жить обычной жизнью

Талибы объявили амнистию для чиновников и приказали им вернуться на работу

Руководство "Талибана" на второй день захвата Кабула приказало госслужащим, независимо от пола, продолжить работу на своих местах. На работу вернули министра здравоохранения и мэра Кабула. Лидер талибов объявил всеобщую амнистию гражданам, которые работали на прежнюю власть и сотрудничали с Западом