Ср, 18.08.2021
В целом система образования лучше подготовлена к новому учебному году, чем в прошлом году. В этом году решения, касающиеся процесса обучения, будут принимать сами школы. Инга Ванага, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA)
Инга Ванага, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA)

Талибы объявили амнистию для чиновников и пообещали, что люди смогут жить обычной жизнью

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Группировка "Талибан" объявила всеобщую амнистию для чиновников и пообещало, что люди смогут жить обычной жизнью.
  • В Подмосковье во время испытаний разбился самолет Ил-112В. Погибли трое летчиков.
  • Новая волна обысков у крымских татар.

Талибы объявили амнистию для чиновников и приказали им вернуться на работу

Руководство "Талибана" на второй день захвата Кабула приказало госслужащим, независимо от пола, продолжить работу на своих местах. На работу вернули министра здравоохранения и мэра Кабула. Лидер талибов объявил всеобщую амнистию гражданам, которые работали на прежнюю власть и сотрудничали с Западом

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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