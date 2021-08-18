Перевощиков: в прошлом году в этот день у нас заболеваемость была в 16 раз ниже, чем сейчас

Эпидемиолог отметил, что многое зависит от соблюдения ограничений, поскольку доминирующий в настоящее время дельта-штамм коронавируса намного более заразен и способен распространяться быстрее, чем предыдущие варианты, то есть дельта-штамм более чем в два раза более заразен, чем альфа-вариант.

Это означает, что "один человек без ограничений может заразить пять человек".

Однако в настоящее время в Латвии нет быстрого роста заболеваемости, как это имело место в других странах, включая Литву и Эстонию, где этот тип также стал преобладающим. Перевощиков отметил, что "не всегда новые штаммы вызывают очень быстрый рост заболеваемости во всех странах", добавив, что риски все еще существуют.

"В прошлом году у нас была заболеваемость в 16 раз ниже, чем сейчас. Это означает, что на этот раз у нас более высокий риск распространения штамма, но наше оружие, которое достаточно хорошо работает против дельта-штамма - это вакцинация",

- сказал он.

По данным Департамента статистики Литвы, 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения в соседней стране в настоящее время составляет 253, в то время как в Эстонии, согласно информации, предоставленной Департаментом здравоохранения, этот показатель достиг 266,9. В Латвии же этот показатель в настоящее время составляет 72,4 случая на 100 000 жителей.