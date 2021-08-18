"Свое личное отношение к Паше нужно убирать": Алена Яковлева дала интервью Муцениеце и поделилась советами

На своем YouTube-канале в шоу "Честный развод" актриса Агата Муцениеце опубликовала интервью с российской актрисой Аленой Яковлевой.

Муцениеце, не сдерживая эмоций, поделилась сокровенными чувствами, а Яковлева в свою очередь решила дать пару советов своей молодой коллеге.

"Мне кажется, свое личное отношение к Паше нужно убирать. Потому что это уже не твоя история, а дочери и ее взаимоотношений.

Нельзя мешать, говорить: "Папа плохой". Это ужасно. Ему тоже надо объяснять, что нужно приходить в хорошем состоянии, в добре, позитиве, ребенка радовать. Но ни в коем случае чтобы не было внутреннего конфликта в этот момент. Например, я вот сказала вернуть дочь в 9 часов, а ты - в пятнадцать минут десятого! Это на ребенке все сказывается", - объяснила актриса.

Напомним, развод Муцениеце с Прилучным сопровождался громким скандалом. Актриса обвиняла экс-супруга в домашнем насилии, а позже стало известно и об измене Павла с Мирославой Карпович. Впрочем, сейчас они стараются поддерживать мирные отношения ради детей.

У Агаты и Павла двое детей - восьмилетний Тимофей и пятилетняя Мия. Агата позволяет бывшему супругу общаться с детьми. Они даже успели познакомиться с новой пассией отца - Мирославой Карпович. Однако Агата переживает, что Мия может болезненно воспринять редкие встречи с отцом.

"Папа очень сильное влияние имеет на девочку", - согласилась Яковлева.

Алена также призналась, что и сама переживала подобный опыт, так как отец актрисы бросил семью еще до ее рождения. Она долгие годы несла в себе чувство недолюбленности и обиды на родителя. Неприятная ситуация повторилась также с дочерью Яковлевой Марией. После развода Кирилл Козаков не стал поддерживать связь с девочкой, которой пришлось также избавляться от комплекса безотцовщины.