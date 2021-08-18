Ср, 18.08.2021
Страх был со мной все годы их правления. Я помню, как талибы избивали женщин, как они запрещали девушкам учиться. Из-за них я не смогла получить высшее образование и исполнить свои мечты. Самое ужасное было то, что женщины были вынуждены носить бурку, я никогда не хотела одеваться так, как хотели талибы Вахида, афганка, пережившая 1996 год
Вахида, афганка, пережившая 1996 год

"Свое личное отношение к Паше нужно убирать": Алена Яковлева дала интервью Муцениеце и поделилась советами

32-летняя Агата Муцениеце взяла интервью у актрисы театра и кино Алены Яковлевой, в ходе которого поделилась своими переживаниями из-за развода с Павлом Прилучным, а также его общения с детьми. Муцениеце спросила актрису, как не травмировать детей ссорами.

На своем YouTube-канале в шоу "Честный развод" актриса Агата Муцениеце опубликовала интервью с российской актрисой Аленой Яковлевой. 

Муцениеце, не сдерживая эмоций, поделилась сокровенными чувствами, а Яковлева в свою очередь решила дать пару советов своей молодой коллеге.

"Мне кажется, свое личное отношение к Паше нужно убирать. Потому что это уже не твоя история, а дочери и ее взаимоотношений.

Нельзя мешать, говорить: "Папа плохой". Это ужасно. Ему тоже надо объяснять, что нужно приходить в хорошем состоянии, в добре, позитиве, ребенка радовать. Но ни в коем случае чтобы не было внутреннего конфликта в этот момент. Например, я вот сказала вернуть дочь в 9 часов, а ты - в пятнадцать минут десятого! Это на ребенке все сказывается", - объяснила актриса.

Напомним, развод Муцениеце с Прилучным сопровождался громким скандалом. Актриса обвиняла экс-супруга в домашнем насилии, а позже стало известно и об измене Павла с Мирославой Карпович. Впрочем, сейчас они стараются поддерживать мирные отношения ради детей. 

У Агаты и Павла двое детей - восьмилетний Тимофей и пятилетняя Мия. Агата позволяет бывшему супругу общаться с детьми. Они даже успели познакомиться с новой пассией отца - Мирославой Карпович. Однако Агата переживает, что Мия может болезненно воспринять редкие встречи с отцом.

"Папа очень сильное влияние имеет на девочку", - согласилась Яковлева.

Алена также призналась, что и сама переживала подобный опыт, так как отец актрисы бросил семью еще до ее рождения. Она долгие годы несла в себе чувство недолюбленности и обиды на родителя. Неприятная ситуация повторилась также с дочерью Яковлевой Марией. После развода Кирилл Козаков не стал поддерживать связь с девочкой, которой пришлось также избавляться от комплекса безотцовщины.

"Когда девочку бросает папа в детстве, ей нужно обязательно найти плохого мальчика, чтобы доказать, что она хорошая. Она выбирала все время каких-то гаденышей, которых я терпела бесконечно. Причем я говорила: "Приму любого - неважно, черненького или беленького, лишь бы ты была счастлива". Машенька, проработав все это, нашла то, что хотела - прекрасного доброго парня", - рассказала артистка в YouTube-шоу "Честный развод".


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