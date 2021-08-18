Очень дорого! Моргенштерн исполнил давнюю мечту и купил дом

Звезда Интернета Алишер Моргенштерн опубликовал в своем Instagram-аккаунте карусель фотографий и видео. На фото артист стоит около стола с 20 пачками денег, которые сложены пирамидой. На каждой из них указано, что она равняется пяти миллионам рублей (57 622 евро). Значит ли это, что дом ему обошелся в 100 миллионов рублей (1 159 854 евро)? Будем ждать подробностей.

Моргенштерн иронично написал, что теперь ему "есть где жить", а также пожелал всем подписчикам исполнения желаний. Рэпер отметил, что заработал на дом "без ущерба карме", поэтому теперь он ждет поздравлений с главной покупкой в его жизни. О том, в каком районе находится недвижимость, артист не сообщил. "Ждем трек про дом", - отметили подписчики в комментариях.