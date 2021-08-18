В программе концерта в честь юбилея Раймонда Паулса будет много песен о любви

16 сентября композитор Раймонд Паулс отметит свое 85-летие во Дворце культуры ВЭФ. Известно, что в программе праздника будет много песен о любви. К маэстро в концертной программе присоединятся три артистки, значимые в творческой жизни композитора - Вероника Плотникова, Динара Рудане и София Рубина.
Музыка Раймонда Паулса издавна принадлежала не только латвийской публике - его песни исполняются на русском, английском и других языках. Языковое разнообразие также станет одним из козырей новой концертной программы. Слушатели смогут насладиться как песнями на стихи выдающегося русского поэта Евгения Евтушенко, так и очень свежими композициями на слова американского продюсера и автора песен Гордона Погоды. Логично, что будут песни и на латышском языке - на слова поэтов Яниса Петерса и Иманта Зиедониса.
"Этот концерт прекрасно продемонстрирует разносторонний талант маэстро - в его музыке нет границ", - сказал продюсер Марис Бриежкалнс о программе предстоящего концерта.
Все три солистки концерта - не только исполнительницы произведений Раймонда Паулса, но можно с уверенностью сказать, что еще и его музы. Поющая актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Вероника Плотникова впервые сотрудничала с маэстро в спектакле "Сестра Керри", а затем также в мюзиклах "Дамский рай", "Девушка в кафе", "Ночи Кабирии" и в других проектах.
Но впервые она полюбила музыку Раймонда Паулса гораздо раньше.
"Я помню такие теплые детские воспоминания - стою в песочнице детского сада, в руках держу веревку, а кончик веревки - воображаемый микрофон, в который я пою песни маэстро, - говорит Вероника Плотникова. - Мне всегда важно, что он говорит, а моим худшим кошмаром, наверное, будет подвести маэстро... Я благодарна судьбе за то, что мне выпала возможность спеть его песни о любви. В них действительно много любви, эмоций и чувств! Трудно найти в жизни такую настоящую любовь".
Певица Динара Рудане также плодотворно сотрудничала с Раймондом Паулсом. В 2019 году вышел их совместный альбом Viņa un Viņš на слова поэтов Яниса Петерса, Леона Бриедиса и Гунтарса Рачса. Альбом Viņa un Viņš и его хиты получили признание очень многих людей.
"Маэстро Раймонд Паулс - это музыкальная татуировка на моем сердце, поэтому я всегда чувствую себя частью Его на сцене, - признается Динара. - Когда меня спрашивают о маэстро, я утопаю в чувствах и не могу высказать словами…"
Эстонская джазовая певица София Рубина училась в престижном музыкальном колледже Беркли в США. Джазовый альбом артистки In the Land of Oo-Bla-Dee получил эстонскую музыкальную премию в категории "Лучший джазовый альбом". София также несколько раз выступала с маэстро и включила в свой репертуар многие его композиции, но в этой концертной программе ее слушатели будут в восторге от ранее не слышанных песен Раймонда Паулса, текст к которым написал Гордон Погода.
"Я впервые выступила с маэстро в 16 лет, - вспоминает София Рубина. - Произошло это на музыкальном фестивале Muhu Future Music в Эстонии, который стал для меня очень важным событием в жизни. Далее мы начали выступать вместе довольно часто, последний раз это было на онлайн-концерте в январе этого года. Выступление с маэстро для меня всегда очень радостное событие. Всякий раз чувствуется, что каждую ноту он играет от души. Это похоже на разговор со слушателем через мелодию. Вот почему я всегда учусь у маэстро, когда мы выступаем вместе!" - рассказала Рубина.
Настроение и музыкальный размах концерта дополнят великолепный камерный оркестр Kremerata Letonica и духовой оркестр джазового ансамбля Very Cool People.
Раймонд Паулс - латвийский музыкальный гранд - создатель бесчисленных песен, инструментальных композиций, музыки для театра и кино, на творческом пути которого на более или менее продолжительный период времени присоединялись многие музыкальные и художественные таланты - музыканты, вокалисты, актеры и т. д. Многие стали настоящими друзьями, и эта дружба процветает в общем художественном процессе. Насладиться славной частью цветов творческой дружбы маэстро слушатели смогут в концертной программе песен о любви к 85-летию композитора 16 сентября в 19:00 во Дворце культуры ВЭФ.