В программе концерта в честь юбилея Раймонда Паулса будет много песен о любви

Эстонская джазовая певица София Рубина училась в престижном музыкальном колледже Беркли в США. Джазовый альбом артистки In the Land of Oo-Bla-Dee получил эстонскую музыкальную премию в категории "Лучший джазовый альбом". София также несколько раз выступала с маэстро и включила в свой репертуар многие его композиции, но в этой концертной программе ее слушатели будут в восторге от ранее не слышанных песен Раймонда Паулса, текст к которым написал Гордон Погода.