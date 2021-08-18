В программе концерта в честь юбилея Раймонда Паулса будет много песен о любви

"Я помню такие теплые детские воспоминания - стою в песочнице детского сада, в руках держу веревку, а кончик веревки - воображаемый микрофон, в который я пою песни маэстро, - говорит Вероника Плотникова. - Мне всегда важно, что он говорит, а моим худшим кошмаром, наверное, будет подвести маэстро... Я благодарна судьбе за то, что мне выпала возможность спеть его песни о любви. В них действительно много любви, эмоций и чувств! Трудно найти в жизни такую ​​настоящую любовь".

Певица Динара Рудане также плодотворно сотрудничала с Раймондом Паулсом. В 2019 году вышел их совместный альбом Viņa un Viņš на слова поэтов Яниса Петерса, Леона Бриедиса и Гунтарса Рачса. Альбом Viņa un Viņš и его хиты получили признание очень многих людей.

"Маэстро Раймонд Паулс - это музыкальная татуировка на моем сердце, поэтому я всегда чувствую себя частью Его на сцене, - признается Динара. - Когда меня спрашивают о маэстро, я утопаю в чувствах и не могу высказать словами…"

Раймонд Паулс и Динара Рудане ФОТО: Пресс-фото

Эстонская джазовая певица София Рубина училась в престижном музыкальном колледже Беркли в США. Джазовый альбом артистки In the Land of Oo-Bla-Dee получил эстонскую музыкальную премию в категории "Лучший джазовый альбом". София также несколько раз выступала с маэстро и включила в свой репертуар многие его композиции, но в этой концертной программе ее слушатели будут в восторге от ранее не слышанных песен Раймонда Паулса, текст к которым написал Гордон Погода.

"Я впервые выступила с маэстро в 16 лет, - вспоминает София Рубина. - Произошло это на музыкальном фестивале Muhu Future Music в Эстонии, который стал для меня очень важным событием в жизни. Далее мы начали выступать вместе довольно часто, последний раз это было на онлайн-концерте в январе этого года. Выступление с маэстро для меня всегда очень радостное событие. Всякий раз чувствуется, что каждую ноту он играет от души. Это похоже на разговор со слушателем через мелодию. Вот почему я всегда учусь у маэстро, когда мы выступаем вместе!" - рассказала Рубина.

Настроение и музыкальный размах концерта дополнят великолепный камерный оркестр Kremerata Letonica и духовой оркестр джазового ансамбля Very Cool People.

Раймонд Паулс - латвийский музыкальный гранд - создатель бесчисленных песен, инструментальных композиций, музыки для театра и кино, на творческом пути которого на более или менее продолжительный период времени присоединялись многие музыкальные и художественные таланты - музыканты, вокалисты, актеры и т. д. Многие стали настоящими друзьями, и эта дружба процветает в общем художественном процессе. Насладиться славной частью цветов творческой дружбы маэстро слушатели смогут в концертной программе песен о любви к 85-летию композитора 16 сентября в 19:00 во Дворце культуры ВЭФ.