Чт, 19.08.2021
Я могу только сказать одно - пока человек не столкнулся с этим и не почувствовал на своей шкуре, может показаться, что это пустяк. Только тогда, когда вы "на другой стороне", все меняется. Мужчина, выживший после стопроцентного поражения легких
Мужчина, выживший после стопроцентного поражения легких

"Многие думают, что я лесбиянка": Ирина Горбачева об ориентации, свадьбе и политической ситуации в Украине

Российская актриса Ирина Горбачева стала гостем программы Ирины Шихман "А поговорить?". Она рассказала о своей ориентации, личной жизни, болезни матери, политической ситуации в Украине и поездке в Донецкую область.

Об ориентации и личной жизни

В интервью актриса призналась, что получала много комментариев и вопросов по поводу своей сексуальной ориентации. Она даже начала задумываться, может, остальные действительно видят то, в чем она боится себе признаться, и им виднее.

"У меня действительно мужской склад ума - прагматичный в том числе. Я жила и тусила с пацанами. В целом моя маскулинность наводит на определенные мысли, но меня никогда не интересовали девчонки как предмет любви", - поделилась Ирина.

Также актриса рассказала историю, которая произошла с ней в Лондоне. После развода на Горбачеву посыпался шквал комментариев касательно ее ориентации, и в какой-то момент она сказала: "Окей, давай попробуем. Я - лесбиянка!".

Находясь в Англии, Ирина познакомилась с девушкой, у которой был опыт отношений и с мужчинами, и с женщинами. Оказавшись вместе в баре, они беседовали о жизни, и Горбачева поняла, что начинает  нравиться своей новой знакомой. Далее пробежали мысли и она осознала, что сейчас все идет к тому, что они пойдут в номер отеля. Внутри себя Ирина понимала, что совершенно не испытывает к девушке сексуального влечения. 

"Ты понимаешь, у меня не встает. Даже нет желания взять за сиську. Что я должна с собой сделать? Ради кого я должна сделать этот эксперимент?" - объяснила актриса. 

Она поняла, что есть возможность, но желания абсолютно нет.

Также во время интервью Ирина показала обручальное кольцо и рассказала о свадьбе с Антоном Савлеповым.

О родине, переезде и болезни матери

Своей географической родиной Горбачева считает город Мариуполь, Украина. 

Однако вскоре семье пришлось переехать, так как мама Иры серьезно заболела и нуждалась в срочном лечении. Врачи диагностировали рак груди. По словам актрисы, лечение и климат никак не помогали и маме становилось все хуже. 

Свой последующий дом семья Горбачевых нашла в Подмосковье, где уже жила их бабушка. Отсутствие жары благоприятно повлияло на здоровье мамы актрисы, и она даже смогла ходить. Ирина призналась, что в какой-то момент болезни ее мама не могла даже поднять ногу на бордюр. 

Вскоре мама умерла, и Горбачева детально рассказала про их последнюю встречу:

"У нас была надежда, что ей станет лучше! Она даже хотела взять меня и моего брата в Мариуполь, но в последний момент что-то не вышло с документами.

Мы с ней попрощались на перроне, обнимались и махали рукой. Этот кадр остался в моей памяти".

На похороны мамы будущая актриса приехать не смогла, так как смерть наступила очень быстро. До отца долго не доходила телеграмма, так как в больнице, в которой лежала мама, не сообщали об осложнениях. В итоге маленькая Ирина узнала о смерти мамы лишь через полмесяца после ее смерти. 

"Мы не понимали, что делать. Как это вытащить из себя? Естественно, мы плакали первое время. А потом каждый по себе начал немного зажимать это, чтобы не травмировать друг друга. Мы понимали, что всем больно", - рассказала актриса.

О пропаганде, политической ситуации в Украине и поездке в Донецкую область

Ирина призналась, что по приезде в Украину в 2016 году не почувствовала на себе косых взглядов, хоть ее и пугали, предупреждая, чтобы она не говорила на русском языке. Горбачева поняла, какая же страшная пропаганда действует в России и Украине: у них - своя, в России - своя.

Конкретно в Донецкой области актриса была в 2019 году и увидела, как сильно она изменилась - одна разруха. 

"Мариуполь - не разрушенный город, но есть один момент: на домах - надписи "Бомбоубежище" и стрелка, и это читать очень стремно", - признается Ирина.

Она рассказала о случае, который произошел в доме, в котором она раньше жила. Когда актриса приехала на родину, она захотела попасть в крыло дома, где раньше находилась ее квартира, но там поставили металлическую дверь, которой никогда там не было. Она стала звонила в дверь каждому и просить о помощи, но никто не открыл.

Проходивший мимо мужчина помогать им не стал и лишь с издевкой сказал: "В другой раз".

А старушка, которую Ирина встретила во дворе и которая даже узнала знаменитую актрису, сказала, что у нее нет ключей (хотя, по словам Горбачевой, эта женщина живет как раз в этом крыле).

Ирина считает, что люди в той местности очень всем напуганы и из-за этого адекватность в каком-то смысле теряется. Пропаганда со всех сторон влияет на сознание людей, и несмотря на то, что люди тебя узнают - они боятся. 

Видео: Ирина Горбачева в программе "А поговорить?"


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