"Многие думают, что я лесбиянка": Ирина Горбачева об ориентации, свадьбе и политической ситуации в Украине

"Ты понимаешь, у меня не встает. Даже нет желания взять за сиську. Что я должна с собой сделать? Ради кого я должна сделать этот эксперимент?" - объяснила актриса.

Она поняла, что есть возможность, но желания абсолютно нет.

Также во время интервью Ирина показала обручальное кольцо и рассказала о свадьбе с Антоном Савлеповым.

О родине, переезде и болезни матери

Своей географической родиной Горбачева считает город Мариуполь, Украина.

Однако вскоре семье пришлось переехать, так как мама Иры серьезно заболела и нуждалась в срочном лечении. Врачи диагностировали рак груди. По словам актрисы, лечение и климат никак не помогали и маме становилось все хуже.

Свой последующий дом семья Горбачевых нашла в Подмосковье, где уже жила их бабушка. Отсутствие жары благоприятно повлияло на здоровье мамы актрисы, и она даже смогла ходить. Ирина призналась, что в какой-то момент болезни ее мама не могла даже поднять ногу на бордюр.

Вскоре мама умерла, и Горбачева детально рассказала про их последнюю встречу:

"У нас была надежда, что ей станет лучше! Она даже хотела взять меня и моего брата в Мариуполь, но в последний момент что-то не вышло с документами.

Мы с ней попрощались на перроне, обнимались и махали рукой. Этот кадр остался в моей памяти".

На похороны мамы будущая актриса приехать не смогла, так как смерть наступила очень быстро. До отца долго не доходила телеграмма, так как в больнице, в которой лежала мама, не сообщали об осложнениях. В итоге маленькая Ирина узнала о смерти мамы лишь через полмесяца после ее смерти.

"Мы не понимали, что делать. Как это вытащить из себя? Естественно, мы плакали первое время. А потом каждый по себе начал немного зажимать это, чтобы не травмировать друг друга. Мы понимали, что всем больно", - рассказала актриса.

О пропаганде, политической ситуации в Украине и поездке в Донецкую область

Ирина призналась, что по приезде в Украину в 2016 году не почувствовала на себе косых взглядов, хоть ее и пугали, предупреждая, чтобы она не говорила на русском языке. Горбачева поняла, какая же страшная пропаганда действует в России и Украине: у них - своя, в России - своя.

Конкретно в Донецкой области актриса была в 2019 году и увидела, как сильно она изменилась - одна разруха.

"Мариуполь - не разрушенный город, но есть один момент: на домах - надписи "Бомбоубежище" и стрелка, и это читать очень стремно", - признается Ирина.

Она рассказала о случае, который произошел в доме, в котором она раньше жила. Когда актриса приехала на родину, она захотела попасть в крыло дома, где раньше находилась ее квартира, но там поставили металлическую дверь, которой никогда там не было. Она стала звонила в дверь каждому и просить о помощи, но никто не открыл.

Проходивший мимо мужчина помогать им не стал и лишь с издевкой сказал: "В другой раз".

А старушка, которую Ирина встретила во дворе и которая даже узнала знаменитую актрису, сказала, что у нее нет ключей (хотя, по словам Горбачевой, эта женщина живет как раз в этом крыле).

Ирина считает, что люди в той местности очень всем напуганы и из-за этого адекватность в каком-то смысле теряется. Пропаганда со всех сторон влияет на сознание людей, и несмотря на то, что люди тебя узнают - они боятся.