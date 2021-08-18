Ср, 18.08.2021
Я рассматриваю это как положительный сигнал о том, что талибы заявляют в Кабуле и демонстрируют на практике свою готовность уважать другие взгляды. Сергей Лавров, министр иностранных дел России
Сергей Лавров, министр иностранных дел России

В России полиция пришла к людям, оказавшимся в связанных с Навальным базах данных

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Крупное столкновение на востоке Афганистана: талибы подавили протест, устроенный жителями города Джелалабад.
  • В России сотрудники правоохранительных органов пришли домой к людям, чьи данные оказались в базах, связанных с Алексеем Навальным.
  • Сильные паводки на Дальнем Востоке России.
  • Из-за аномальной жары во всем мире не утихают лесные пожары.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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