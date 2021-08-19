Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему необычное имя

"Да, да, у нас родился ребенок", - написал Жост на своей Instagram-странице.

Шоумен добавил, что ребенка назвали Космо.

Это первый общий ребенок 36-летней голливудской звезды и 39-летнего комика.

СМИ подозревали, что актриса скрывает свое интересное положение. Она пропускала светские мероприятия и важные события, давала мало интервью и почти не посещала мероприятия в поддержку выхода картины "Черная вдова".

Напомним, Скарлетт уже воспитывает дочь Роуз от своего второго мужа, французского журналиста Ромэна Дориака. Сейчас девочке семь лет. Она также была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.