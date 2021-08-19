Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему необычное имя
18 августа американская актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) родила своему мужу, шоумену и комику Колину Жосту (Colin Jost) сына. Малышу дали необычное имя.
18 августа американская актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) родила своему мужу, шоумену и комику Колину Жосту (Colin Jost) сына. Малышу дали необычное имя.
"Да, да, у нас родился ребенок", - написал Жост на своей Instagram-странице.
Шоумен добавил, что ребенка назвали Космо.
Это первый общий ребенок 36-летней голливудской звезды и 39-летнего комика.
СМИ подозревали, что актриса скрывает свое интересное положение. Она пропускала светские мероприятия и важные события, давала мало интервью и почти не посещала мероприятия в поддержку выхода картины "Черная вдова".
Напомним, Скарлетт уже воспитывает дочь Роуз от своего второго мужа, французского журналиста Ромэна Дориака. Сейчас девочке семь лет. Она также была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.
Колин Жост - третий муж Йоханссон. Они тайно поженились в октябре прошлого года. Жост - сценарист, актер, режиссер, а также ведущий телешоу Saturday Night Live. Именно благодаря этому шоу они и познакомились почти 15 лет назад. В 2006 году Скарлетт ненадолго стала ведущей программы Saturday Night Live, в которую только-только пришел на работу начинающий сценарист Жост.