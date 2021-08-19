Земфира: "Я больше не хочу концертов"

Дело в том, что у звезды большая команда и многие от нее зависят финансово.

"Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией", - цитирует артистку портал.

Оказывается, в 2020 году Земфира хотела выступить на девяти фестивалях и много репетировала. Программа была доведена до совершенства. Но в итоге вышла на сцену всего два раза.

"В этом году - новая программа (новый альбом), опять репетиции, надежды, планы. Ноль концертов. Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче чем концерт, но я устала работать вхолостую", - заметила она.

Исполнительница подчеркнула, что ее музыканты задействованы и в других проектах. ей сложно всех собрать, но это не приносит результатов.

"Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова. Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект, но в концерты я больше не верю. Пожалуйста, сделайте блин прививку!" - резюмировала Земфира.