Земфира: "Я больше не хочу концертов"
44-летняя Земфира рассказала, что из-за коронавируса ей часто предлагают выступить онлайн. Артистка отметила, что ее такой формат не устраивает. Об этом пишет StarHit.ru.
44-летняя Земфира рассказала, что из-за коронавируса ей часто предлагают выступить онлайн. Артистка отметила, что ее такой формат не устраивает. Об этом пишет StarHit.ru.
Дело в том, что у звезды большая команда и многие от нее зависят финансово.
"Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией", - цитирует артистку портал.
Оказывается, в 2020 году Земфира хотела выступить на девяти фестивалях и много репетировала. Программа была доведена до совершенства. Но в итоге вышла на сцену всего два раза.
"В этом году - новая программа (новый альбом), опять репетиции, надежды, планы. Ноль концертов. Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче чем концерт, но я устала работать вхолостую", - заметила она.
Исполнительница подчеркнула, что ее музыканты задействованы и в других проектах. ей сложно всех собрать, но это не приносит результатов.
"Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова. Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект, но в концерты я больше не верю. Пожалуйста, сделайте блин прививку!" - резюмировала Земфира.
Напомним, в начале 2021 года состоялась премьера фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер". над саундтреками в нем работала Земфира. В июле она выпустила мини-альбом "Ах" с четырьмя композициями: "Ах", "Почта" и "Мелодрама" и уже известная - "Гудбай".