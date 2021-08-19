Чт, 19.08.2021
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Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Звезда "Зачарованых" Алисса Милано попала в автокатастрофу

Звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано (Alyssa Milano) чуть не погибла в автокатастрофе. Она ехала в автомобиле вместе с дядей, который внезапно потерял сознание. Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации Калифорнийского дорожного патруля Милано смогла с пассажирского сидения взять контроль машину и остановила ее. Но ей не удалось предотвратить столкновение с другим автомобилем, так как транспортное средство выехало на встречную полосу. Обошлось без сильных повреждений.

48-летняя актриса покинула место ДТП без каких-либо травм. Жизнь дяди Алиссы тоже была спасена. Пока Милона ждала врачей, она делала мужчине искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

"Сделайте прививку. Носите маски. Откажитесь от оружия. Научитесь делать СЛР (сердечно-легочную реанимацию). Маленькие действия, основанные на здравом смысле. Заботиться друг о друге несложно, но важно", - написала актриса в Twitter.


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