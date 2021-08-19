Звезда "Зачарованых" Алисса Милано попала в автокатастрофу

По информации Калифорнийского дорожного патруля Милано смогла с пассажирского сидения взять контроль машину и остановила ее. Но ей не удалось предотвратить столкновение с другим автомобилем, так как транспортное средство выехало на встречную полосу. Обошлось без сильных повреждений.