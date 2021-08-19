Чт, 19.08.2021
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Государственная полиция о пикете против "обязательной вакцинации"

Вместо нейтралитета - дикий крен на восток: Минск ставит на военный союз с Москвой

ФОТО: из архива пресс-службы президента РФ

Все идет к тому, что из Конституции Беларуси уберут слова о ее нейтралитете. По факту страна давно в военно-политическом союзе с Россией, входит в ОДКБ. Но раньше эта конституционная декларация нисколько не напрягала белорусское начальство. Ссора с Западом усиливает привязку Беларуси к России и опасность размещения ее военных баз, пишут Naviny.by.

Российских баз Лукашенко не хочет

К слову, Беларусь присоединилась к ОДКБ (тогда ДКБ) еще в 1993 году, до эпохи правления Лукашенко. Тогда пророссийское большинство Верховного Совета вынудило его председателя Станислава Шушкевича, выступавшего за нейтралитет, подписать соответствующий договор. Но в статье 18 конституции 1994 года депутаты все-таки зафиксировали: "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным".

Первый же президент как только пришел к власти, безо всяких колебаний и дискуссий взял курс на сближение с Россией, включая плотное военное партнерство. Сегодня Запад, НАТО де-факто рассматривают белорусскую армию как часть российской.

Хотя на самом деле все не так просто. Лукашенко ни с кем не хочет делить власть, в том числе и над вооруженными силами страны. Поэтому так долго, со скрипом, договаривались Минск с Москвой о создании Единой региональной системы ПВО. При этом белорусская ПВО остается достаточно автономной.

Показательно и то, что Лукашенко всегда был против размещения военных баз РФ на белорусской территории. В 2015 году он со скандалом отверг попытку Москвы разместить ее авиабазу в Бобруйске.

Сейчас он грозит Западу, что в случае внешней опасности призовет на свою территорию российские войска, однако всякий раз при этом подчеркивает, что именно теперь такой необходимости нет.

Лукашенко очевидно опасается, что Кремль, имея в Беларуси войска на постоянной основе, в какой-то момент может сместить самого правителя.

Эксперты: это реверанс перед Кремлем

Очевидно, что для Лукашенко военный союз с Россией - это гарантия защиты от Запада, с которым он большую часть эпохи своего правления - на ножах, и особенно сейчас.

При этом были времена, когда Минск стремился - нет, не к нейтралитету, но, по крайней мере, к внешнеполитическому балансированию, многовекторности. Причем проводником такой линии выступал тот же Макей.

Лукашенко в пору ссор с Кремлем и усиленного маневрирования между большими геополитическими игроками признавал, что "дикий крен" в сторону России был неоправданным, что лететь на одном крыле несподручно.

Наибольших же успехов в плане маневрирования удалось добиться после начала российско-украинского конфликта, когда Минск аккуратно дистанцировался от агрессивной политики Кремля, дал площадку для переговоров и вообще стал позиционировать себя как донора региональной стабильности, претендовать на статус Хельсинки-2.

Но после выборов-2020 все пошло прахом, конфликт с Западом достиг небывалой остроты, просвета не видно. А чем сильнее ссора с Евросоюзом и США, тем больше зависит белорусский режим от Москвы.

Может, именно Москва и настаивает, чтобы в новой Конституции Беларуси стремлением к суверенитету и не пахло?

Вряд ли в этом случае надавила Россия, считает минский аналитик-международник Андрей Федоров. В комментарии для Naviny.by эксперт предположил: "Скорее всего, это реверанс перед Кремлем и одновременно демонстрация Западу: вот, раньше мы хотели нейтралитета, а теперь не хотим".

За этим, по словам собеседника, стоит понимание, что отношения с Западом в обозримой перспективе все равно не сложатся.

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников также полагает, что намерение убрать из основного закона слова о нейтралитете - "это политический демарш, жест в сторону Москвы".

В комментарии для Naviny.by аналитик отметил, что за весь срок действия нынешней конституции "по факту не было сделано ничего такого, что можно было бы трактовать как стремление к нейтралитету".

Путин будет торопиться медленно?

Судя по словам Миклашевича, в новой конституции запишут, что для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Беларусь будет использовать коллективную оборону.

Поротников в шутку замечает, что такая формулировка позволяет присоединиться и к НАТО. На самом деле ясно, что белорусское руководство имеет в виду ОДКБ, военный альянс с Россией.

Как этот демонстративный отказ Минска от хотя бы формального стремления к суверенитету воспримет Москва? Может, уцепится за этот жест, чтобы вернуться к вопросу о размещении в Беларуси своих военных баз?

По мнению Поротникова, для Кремля размещение здесь военных баз хоть и не является горящим вопросом, но действительно "важно с точки зрения долговременного доминирования российского вектора в белорусской внешней политике".

Однако поскольку договоры о базах заключаются на длительный срок, то они должны выглядеть юридически безупречно, "чтобы продолжали действовать независимо от внутриполитической конъюнктуры", подчеркивает эксперт.

И вот здесь, с его точки зрения, для Москвы возникает проблема, поскольку "как минимум значительная часть, а скорее всего и большинство белорусского общества, а также Запад не признают легитимности Александра Лукашенко и возглавляемого им режима".

Поэтому "любые долговременные, а тем более столь чувствительные со стратегической точки зрения соглашения Москва будет пытаться заключить уже с новыми властями", прогнозирует Поротников.

Минск признаёт фатальную привязку к Москве

Однако когда в Беларуси будут новые власти - вопрос на миллион. Пока Лукашенко явно не торопится уходить, пытается зацементировать свою систему надолго.

Вопрос также в том, какими будут новые власти. Лукашенко полон решимости провести транзит по своему сценарию, выбрать второго президента из своих людей.

При этом, поскольку уступать Западу Минск категорически не хочет, а Запад, в свою очередь, закусил удила по части санкций, то режим Лукашенко обречен все плотнее прижиматься к России, а значит - понемногу уступать позиции в отношениях с Кремлем.

И кто знает, не возобладает ли там в какой-то момент соблазн разместить-таки свои военные базы на территории ставшего гораздо более сговорчивым союзника. А это может стать фатальным и для действительно новых властей Беларуси, которым захочется ослабить зависимость от России и наладить отношения с Западом.

"Если в Беларуси будут размещены российские военные базы, то и в перспективе достичь нейтралитета будет нереально", - считает Федоров.

Понятно, что вычеркивание из конституции стремления к нейтралитету никак не повлияет на практическую политику белорусского режима - она жестко определяется интересами его самосохранения.

Но символически это вычеркивание очень значимо. Нынешнее руководство страны де-факто признает крах пресловутой многовекторности, попыток установить нормальные отношения с демократическим миром, фиксирует свою фатальную привязку к Москве.


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