Вместо нейтралитета - дикий крен на восток: Минск ставит на военный союз с Москвой

Сейчас он грозит Западу, что в случае внешней опасности призовет на свою территорию российские войска, однако всякий раз при этом подчеркивает, что именно теперь такой необходимости нет.

Лукашенко очевидно опасается, что Кремль, имея в Беларуси войска на постоянной основе, в какой-то момент может сместить самого правителя.

Эксперты: это реверанс перед Кремлем

Очевидно, что для Лукашенко военный союз с Россией - это гарантия защиты от Запада, с которым он большую часть эпохи своего правления - на ножах, и особенно сейчас.

При этом были времена, когда Минск стремился - нет, не к нейтралитету, но, по крайней мере, к внешнеполитическому балансированию, многовекторности. Причем проводником такой линии выступал тот же Макей.

Лукашенко в пору ссор с Кремлем и усиленного маневрирования между большими геополитическими игроками признавал, что "дикий крен" в сторону России был неоправданным, что лететь на одном крыле несподручно.

Наибольших же успехов в плане маневрирования удалось добиться после начала российско-украинского конфликта, когда Минск аккуратно дистанцировался от агрессивной политики Кремля, дал площадку для переговоров и вообще стал позиционировать себя как донора региональной стабильности, претендовать на статус Хельсинки-2.

Но после выборов-2020 все пошло прахом, конфликт с Западом достиг небывалой остроты, просвета не видно. А чем сильнее ссора с Евросоюзом и США, тем больше зависит белорусский режим от Москвы.

Может, именно Москва и настаивает, чтобы в новой Конституции Беларуси стремлением к суверенитету и не пахло?

Вряд ли в этом случае надавила Россия, считает минский аналитик-международник Андрей Федоров. В комментарии для Naviny.by эксперт предположил: "Скорее всего, это реверанс перед Кремлем и одновременно демонстрация Западу: вот, раньше мы хотели нейтралитета, а теперь не хотим".

За этим, по словам собеседника, стоит понимание, что отношения с Западом в обозримой перспективе все равно не сложатся.

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников также полагает, что намерение убрать из основного закона слова о нейтралитете - "это политический демарш, жест в сторону Москвы".

В комментарии для Naviny.by аналитик отметил, что за весь срок действия нынешней конституции "по факту не было сделано ничего такого, что можно было бы трактовать как стремление к нейтралитету".

Путин будет торопиться медленно?

Судя по словам Миклашевича, в новой конституции запишут, что для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Беларусь будет использовать коллективную оборону.

Поротников в шутку замечает, что такая формулировка позволяет присоединиться и к НАТО. На самом деле ясно, что белорусское руководство имеет в виду ОДКБ, военный альянс с Россией.