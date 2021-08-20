Тилль Линдеманн дважды выступит на военно-музыкальном фестивале в Москве

На данным момент не сообщается, будет ли Тилль Линдеманн петь или, например, дирижировать одним из оркестров.

Не сообщается и о том, кто автор инициативы пригласить Линдеманна - его менеджмент или дирекция "Спасской башни". Быть может, выступить на Красной площади хотел сам музыкант.

В российских СМИ указано, что Линдеманн заявлен в качестве специального гостя. Выступления на Красной площади запланированы на 4 и 5 сентября.

Напомним, солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Москве короткометражный фильм Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). Ранее музыкант записал кавер на композицию "Любимый город" на русском языке. Она вошла в экспортную версию картины Тимура Бекмамбетова "Девятаев".