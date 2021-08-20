Как жыве Беларусь? ⟩ Пинг-понг на границе и удавка на шее у СМИ

Сейчас Польша всеми силами стремится укрепить кордон и направила 900 военнослужащих на охрану границы с Беларусью. По данным МВД Польши, в этом месяце незаконно пересечь польско-белорусскую границу попытались 2100 человек, в том числе 138 за последние 24 часа. Из них 1342 человека не допустили к пересечению границы, а 758 были задержаны, - сообщает Naviny.online.

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Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" ФОТО: Пресс-фото

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог".

О репрессиях против СМИ

Если смотреть на заявления властей, причем не только в последнее время, но и раньше, понятно, что это вызвано в большей степени западными санкциями. Уже в первом квартале этого года начали звучать заявления со стороны официального Минска, что если ЕС и США будут продолжать санкционное давление, то Минск был вынужден реагировать, и одна из линий будет касаться гражданского общества. Потому что большая часть организаций, которые причисляют себя к гражданскому обществу, получают финансирование из западных стран. Тогда же было сказано, что гражданское общество вообще может прекратить существование. И после того, как были введены обширные и во многом беспрецедентные санкции, эта тема и начала воплощаться.

Отмечу, что за неделю до инцидента с самолетом Ryanair говорили о том, чтобы к 3 июля, дню независимости начать какую-то амнистию политзаключенных. Но после того, как в ответ на события с самолетом были введены санкции, резко закрылась тема амнистии и пошел вал репрессии. Так что это продолжение. А после расширения санкций США вновь поднялась волна обысков и арестов. Однако, если судить по заявлениям Лукашенко на прошлой неделе, власти рассматривают возможность приостановить все это и опять вернуться к теме амнистии, но во многом это зависит от действий Европейского союза и США.

О санкциях

По состоянию на сегодня не думаю, что речь все-таки пойдет об отключении от SWIFT. Но если дальше пойдет эта эскалационная спираль, в том числе вокруг темы мигрантов, то, конечно, полностью исключать ничего нельзя. Ведь санкции, которые мы видим сейчас, полгода назад тоже казались не реалистичными. Но, к сожалению, ситуация накалилась так, что они стали фактом.

Понятно, что санкции негативно сказываются на предприятиях, против которых они вводятся, и в целом на состоянии белорусской экономики. Они не способствуют тому, чтобы произошли те изменения, которых хотят добиться – чтобы Лукашенко пошел на переговоры, назначили новые выборы и т.п. Но приведут к тому, что будет еще больше обрывается все то, что связывает Беларусь с Западом – с одной стороны санкции, с другой – ответные действия белорусских властей, направленные как на внутреннюю жизнь страны так и во вне. Понятно, что для ЕС они не представляют большой болезненности, но они рвут всю ту базовую материю, которая два с половиной десятилетия соединяла Беларусь и ЕС.

И параллельно белорусская экономика все больше будет входить в тесные объятия России. Где-то еще в начале этого года, когда и близко не было речи о такого рода санкциях, со стороны россиян звучала тема о том, что зачем ждать дальнейшие санкционные решения со стороны Запада, давайте мы сразу войдем активно в вашу банковскую систему. Мол, ваши же ключевые банки чисто белорусские, так давайте мы их выкупим – получим какие-то доли, чтобы смягчить потенциальные риски. Так что, если эскалационная спираль продолжит закручиваться, это может привести к тому, что банки станут российскими.

О миграционном кризисе

Если говорить о ситуации в Афганистане, то мнения специалистов противоречивы, кто-то говорит, что большого потока беженцев ждать не стоит, кто-то – наоборот. Большая часть дальнейших событий будет зависеть от России. Речь не идет о том, что люди из Афганистана будут прилетать в аэропорт Минска, но через территорию России могут попытаться попасть в ЕС.

Но это в любом случае будет качественное отличие от ситуации с людьми, которые прилетали сюда из Ирака. Потому что большинство иракцев прилетали в Минск на законном основании. У них были все документы, просто не было дополнительных проверок. Лукашенко не раз говорил, что раз вы против нас вводите санкции, то наши пограничные службы теперь будут защищать только наши интересы.

Ситуация с беженцами из Ирака улучшилась – в том числе и потому, что силами европейской дипломатии достигнуты определенные договоренности с самим Ираком, рейсы многие отменены. Но я не думаю, что эта тема закрылась. Каждый день мы видим кадры с границы, где эти мигрантов выпихивают то с одной стороны, то с другой. Это как минимум опасная ситуация, которая в любой момент может привести к серьезному инциденту на границе.

Страны друг друга обвиняют, что кто-то нарушил границу. Так что в любой момент может произойти неприятная заварушка, которая будет иметь негативные последствия.

Плюс даже без этого проблема остается – количество мигрантов хоть и сокращается, но они есть и требуется решение. Со стороны ЕС сейчас взят курс, чтобы не идти на уступки и переговоры. Но я считаю, что ситуацию можно стабилизировать только переговорами. И первая ласточка уже была – на прошлой неделе представители Польши, Литвы и Латвии провели с Беларусью рабочую встречу по делам трансграничного сотрудничества – польскую делегацию возглавлял замминистра МВД, белорусскую – замминистра иностранных дел. Где обсуждали именно вопросы, связанные с границей и приграничной инфраструктурой. Эта та модель, которая даст какие-то результаты.