Как жыве Беларусь? ⟩ Пинг-понг на границе и удавка на шее у СМИ

RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог". Как ныне живется свободной прессе и "экстремисту" Роману Протасевичу? Отключат ли Беларусь от SWIFT и к чему это может привести? Ожидается ли поток афганских беженцев, жаждущих попасть транзитом в Европу?
Неделя в Беларуси произошла относительно спокойно и без серьезных инцидентов – не считая очередного наезда на независимые СМИ, и перепихивания нарушителей границы с одной стороны на другую.
Репрессии продолжаются
Белорусская фемида продолжает лютовать, искореняя свободу слова. Не успел опальный портал Tut.by создать новое СМИ - Zerkalo.io, как минский суд объявил все его материалы экстремистскими.
Кроме того, под запрет попало все, что последние 20 лет делал TUT.BY — крупнейшее медиа страны, - сообщает редакция.
"История независимой Беларуси, описанная журналистами в материалах, фото и видео, теперь объявлена вне закона. Ничего, кроме возмущения и боли, это решение у нас не вызывает. Мы абсолютно уверены, что команда Zerkalo.io, как и в прошлом команда портала TUT.BY (это порядка 260 человек), делала и продолжает делать жизнь в Беларуси лучше. Уверены, что журналисты заслужили слова благодарности за свою работу, а не преследование. Мы считаем решение суда незаконным. И расцениваем его как фактическое убийство журналистики в Беларуси и попытку стереть историю", - гласит заявление портала. Долго ли сможет прожить в таком статусе портал, который действительно делает качественные и объективные новости – неизвестно. Недавно они открыли сбор донатов, чтобы финансово поддержать ресурс.
А в среду большой ператрус начался и в агентстве новостей БелаПАН (выпускает интернет газету Naviny.online). В офисе и домах сотрудников и менеджмента прошли обыски. "В постановлениях на обыск было указано, что они проводятся в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", - сообщает Naviny.online. Как водится, издание подозревается и в финансово-налоговых манипуляциях. Сайт Belapan.by заблокирован, серверы изъяты. А главный редактор, бухгалтер и бывший директор помещены в изолятор временного содержания.
"БелаПАН расценивает происходящее как продолжение политики подавления свободы слова в Беларуси и требует немедленного освобождения задержанных коллег, а также всех находящихся в заключении журналистов.
Работа компании в Минске парализована, однако часть редакции находится в безопасности за пределами Беларуси и продолжит работу, чтобы обеспечивать подписчиков и читателей оперативной и достоверной информации, как это было на протяжении почти 30 лет со дня создания БелаПАН", — заявляет редакция.
Свое возмущение этими действиями выразили и посольство США, и Европейская служба внешних связей. "Режим безгранично боится правды, поэтому он бешено нападает на свободу прессы, — говорится в сообщении дипмиссии в Твиттере. — Практически все независимые СМИ в Беларуси подверглись преследованиям. Вновь настала очередь БелаПАН. Но голоса свободы нельзя заглушить, справедливость восторжествует".
Если дальше пойдет в таком же духе, то информационный поток альтернативных новостей из страны заметно оскудеет – останутся одни провластные СМИ и агитки в стиле советских газет "Труд" и "Правда": о достижениях на заводах и полях, рабочих визитах "генерального секретаря", братской дружбе с великим соседом и происках империалистов.
Роман Протасевич призывает к покаянию
Впрочем, появляются и новые СМИ. Так, находящийся под домашним арестом "экстремист" Роман Протасевич, из-за инцидента с которым разгорелся весь кипиш последних месяцев, с благословения властей начал вести Telegram-канал SPRAVA. "Прежде всего, это медиа о самом главном в Беларуси и вокруг неё. Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде. Только на SPRAVA вы сможете найти самые точные инсайды, эксклюзивные подробности важнейших событий, взвешенный подход к подаче новостей и мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад", - гласит анонс.
И одна из первых публикаций нового медиа называется "Помилование оппозиции. Кто и когда окажется на свободе?". Журналист развивает тему помилования людей, чьи действия попали под уголовную ответственность из-за участия в неудавшейся революции и главная идея публикации – раскайся и тебя простят: "Работа в этом направлении активно ведётся. Так, глава КСДС Юрий Воскресенский уже подал первый список из 100 человек, которые раскаялись в своих поступках". Он пишет, что "Несмотря на то, что список фамилий является закрытой информацией, редакция SPRAVA слегка приоткроет завесу тайны о тех, кто уже написал соответствующее прошение. В приоритетный список на помилование вошли представители следующих профессий: журналисты и блогеры, общественники, правозащитники. О сроках, в которые будет принято решение, говорить пока рано. Однако с очень высокой долей вероятности освобождение раскаявшихся оппозиционеров может произойти уже до конца этого года". И добавляет, что
"Представители власти понимают это и готовы идти на диалог. Условие одно и максимально простое — признать свои ошибки и вину".
Бывшие соратники Протасевича от официальных комментариев воздерживаются. Разве что Михаил Ходорковский в своем Твиттере емко написал: "Казалось, что белорусским силовикам падать уже некуда, но тут постучали SNIZU."
А в интервью изданию "Политринг" публицист Юрий Павловец высказал мнение, что "Широкого круга читателей у SPRAVA не будет из-за недоверия к самому Протасевичу". И добавил: "Нынешние противники Александра Лукашенко не признают самостоятельности данного журналиста, считая его деятельность полностью срежессированной спецслужбами Беларуси. Это означает, что и интерес к данному проекту будет небольшим и крайне специфическим. Сторонники же белорусского лидера вряд ли будут читать информацию, выложенную Протасевичем, так как доверия к этому человеку после всего, что он делал в прошлом, нет. Даже само название нового проекта – на латинице, переведенное с белорусского языка, многими противниками местных националистов может быть воспринято неоднозначно".
Экономика растет
Экономика страны пока что не ощутила пагубного влияния санкций. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, подводя итоги социально-экономического развития Беларуси в первом полугодии, заявил, что "Из шести основных показателей работы правительства и Национального банка в первом полугодии выполнены четыре. Результирующий показатель работы всей экономики - реальные располагаемые доходы населения - за январь - май увеличился на 3,5%, что выше прогноза. В течение полугодия устойчиво росла заработная плата: в июне вышли на уровень более 1400 белорусских рублей, рост в реальном выражении на 5,6%", - цитирует главу правительства БЕЛТА.
Во внешней торговле сохраняется как сбалансированность, так и высокие темпы роста экспорта. "Внешнеторговое сальдо за шесть месяцев в плюсе - 1,73 млрд. долларов. Своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты по внешним и внутренним обязательствам, в прогнозных параметрах сохранены золотовалютные резервы", - добавил он.
"В целом итоги работы за истекший период свидетельствуют о качественном росте экономики: темп роста ВВП - 103,3%. Некоторое замедление в промышленности было компенсировано за счет восстановления сектора платных услуг", - резюмировал премьер-министр.
Впрочем, пожинать плоды нынешнего витка санкций еще предстоит. И один из ударов может быть нанесен по банковской системе. Так, на днях президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс заявил, что отключение Беларуси от международной платежной системы SWIFT "вопрос времени". И такие меры, по его версии, могут быть приняты Евросоюзом уже в начале сентября, - сообщает "Евразия Эксперт".
Отметим, что ранее белорусские СМИ сообщали, что уже были случаи проблем с переводами денег из-за границы в Беларусь. А Lenta.ru пишет, что "После санкций США в отношении Беларуси местному Абсолютбанку пришлось прекратить часть операций с физлицами. В том числе он лишился возможности обслуживать карты Visa и использовать систему Western Union".
Ряд экспертов, впрочем, считает, что до отключения SWIFT дело не дойдет.
"Система SWIFT сохраняет свою надежность и даже в случае конфликта с Россией это отключение не было реализовано", - цитирует финансового аналитика Марюса Дубниковаса "Белорусский партизан".
Имя им легион
Между тем на границе с Беларусью ситуация продолжает оставаться напряженной. Огромный поток проникших на территорию ЕС иссяк, ибо латвийские и литовские пограничники жестко заворачивают нарушителей границы обратно. Однако белорусские пограничники, следуя указанию президента, тоже стоят горой на защите рубежей. Так что, зачастую, нелегалы зависают на нейтральной полосе. Однако это порождает постоянные конфликты и взаимные обвинения в провокациях: белорусские проправительственные Telegram-каналы публикуют ролики, о якобы избитых и затравленных собаками беженцах. В свою очередь литовцы публикуют видео, где показывают белорусских стражей рубежей, которые, пытаясь вытеснить мигрантов, нарушают границу…
И председатель литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявляет, что с приближением белорусско-российских учений "Запад", которые состоятся в сентябре, провокаций на границе может быть и больше.
Однако теперь все страны Европы, а в первую очередь те, кто граничит с Россией и Беларусью, замерли в ожидании новой напасти. На днях председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что Европа должна готовиться к волне мигрантов из Афганистана, а Европейская Комиссия должна принять меры по распределению этих мигрантов равномерно всем членам Евросоюза (ЕС), - пишет "Литовский курьер".
Федеральный министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер ожидает, что после захвата власти в Афганистане талибами еще от 300 000 до 5 млн граждан вынуждены будут бежать из страны, - сообщает Germania.one.
Аналитики считают, что на постсоветском пространстве основная нагрузка будет на страны Средней Азии. Но и другим регионам, через которые будут пролегать маршруты в Западную Европу, придется несладко. Главный научный сотрудника Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев в интервью Lenta.ru, заявил что, в случае ужесточения "Талибаном" политического режима в Афганистане и репрессий против этнических меньшинств, в среднеазиатские республики потянется поток мигрантов. Впоследствии из них, на фоне ухудшения экономической обстановки и опасности войны могут бежать уже и местные жители. "У России уже есть такой опыт — волна беженцев после падения режима (бывшего президента Афганистана) Мохаммада Наджибуллы и таджиков, спасающихся от гражданской войны", — рассказал Казанцев.
К слову, сообщается, что Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Таджикистан. А вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что готова предоставить свою гражданскую авиацию для вывоза из Афганистана любого числа афганцев в другие страны, - сообщает Iz.ru.
Отметим, что государственный пограничный комитет Беларуси уже распространил информацию об инциденте с афганскими беженцами на белорусско-польской границе. "Напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа т.н. польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь. Беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь. Также, в знак протеста, беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши", - сообщает ведомство.
Сейчас Польша всеми силами стремится укрепить кордон и направила 900 военнослужащих на охрану границы с Беларусью. По данным МВД Польши, в этом месяце незаконно пересечь польско-белорусскую границу попытались 2100 человек, в том числе 138 за последние 24 часа. Из них 1342 человека не допустили к пересечению границы, а 758 были задержаны, - сообщает Naviny.online.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог".
О репрессиях против СМИ
Если смотреть на заявления властей, причем не только в последнее время, но и раньше, понятно, что это вызвано в большей степени западными санкциями. Уже в первом квартале этого года начали звучать заявления со стороны официального Минска, что если ЕС и США будут продолжать санкционное давление, то Минск был вынужден реагировать, и одна из линий будет касаться гражданского общества. Потому что большая часть организаций, которые причисляют себя к гражданскому обществу, получают финансирование из западных стран. Тогда же было сказано, что гражданское общество вообще может прекратить существование. И после того, как были введены обширные и во многом беспрецедентные санкции, эта тема и начала воплощаться.
Отмечу, что за неделю до инцидента с самолетом Ryanair говорили о том, чтобы к 3 июля, дню независимости начать какую-то амнистию политзаключенных. Но после того, как в ответ на события с самолетом были введены санкции, резко закрылась тема амнистии и пошел вал репрессии. Так что это продолжение. А после расширения санкций США вновь поднялась волна обысков и арестов. Однако, если судить по заявлениям Лукашенко на прошлой неделе, власти рассматривают возможность приостановить все это и опять вернуться к теме амнистии, но во многом это зависит от действий Европейского союза и США.
О санкциях
По состоянию на сегодня не думаю, что речь все-таки пойдет об отключении от SWIFT. Но если дальше пойдет эта эскалационная спираль, в том числе вокруг темы мигрантов, то, конечно, полностью исключать ничего нельзя. Ведь санкции, которые мы видим сейчас, полгода назад тоже казались не реалистичными. Но, к сожалению, ситуация накалилась так, что они стали фактом.
Понятно, что санкции негативно сказываются на предприятиях, против которых они вводятся, и в целом на состоянии белорусской экономики. Они не способствуют тому, чтобы произошли те изменения, которых хотят добиться – чтобы Лукашенко пошел на переговоры, назначили новые выборы и т.п. Но приведут к тому, что будет еще больше обрывается все то, что связывает Беларусь с Западом – с одной стороны санкции, с другой – ответные действия белорусских властей, направленные как на внутреннюю жизнь страны так и во вне. Понятно, что для ЕС они не представляют большой болезненности, но они рвут всю ту базовую материю, которая два с половиной десятилетия соединяла Беларусь и ЕС.
И параллельно белорусская экономика все больше будет входить в тесные объятия России. Где-то еще в начале этого года, когда и близко не было речи о такого рода санкциях, со стороны россиян звучала тема о том, что зачем ждать дальнейшие санкционные решения со стороны Запада, давайте мы сразу войдем активно в вашу банковскую систему. Мол, ваши же ключевые банки чисто белорусские, так давайте мы их выкупим – получим какие-то доли, чтобы смягчить потенциальные риски. Так что, если эскалационная спираль продолжит закручиваться, это может привести к тому, что банки станут российскими.
О миграционном кризисе
Если говорить о ситуации в Афганистане, то мнения специалистов противоречивы, кто-то говорит, что большого потока беженцев ждать не стоит, кто-то – наоборот. Большая часть дальнейших событий будет зависеть от России. Речь не идет о том, что люди из Афганистана будут прилетать в аэропорт Минска, но через территорию России могут попытаться попасть в ЕС.
Но это в любом случае будет качественное отличие от ситуации с людьми, которые прилетали сюда из Ирака. Потому что большинство иракцев прилетали в Минск на законном основании. У них были все документы, просто не было дополнительных проверок. Лукашенко не раз говорил, что раз вы против нас вводите санкции, то наши пограничные службы теперь будут защищать только наши интересы.
Ситуация с беженцами из Ирака улучшилась – в том числе и потому, что силами европейской дипломатии достигнуты определенные договоренности с самим Ираком, рейсы многие отменены. Но я не думаю, что эта тема закрылась. Каждый день мы видим кадры с границы, где эти мигрантов выпихивают то с одной стороны, то с другой. Это как минимум опасная ситуация, которая в любой момент может привести к серьезному инциденту на границе.
Страны друг друга обвиняют, что кто-то нарушил границу. Так что в любой момент может произойти неприятная заварушка, которая будет иметь негативные последствия.
Плюс даже без этого проблема остается – количество мигрантов хоть и сокращается, но они есть и требуется решение. Со стороны ЕС сейчас взят курс, чтобы не идти на уступки и переговоры. Но я считаю, что ситуацию можно стабилизировать только переговорами. И первая ласточка уже была – на прошлой неделе представители Польши, Литвы и Латвии провели с Беларусью рабочую встречу по делам трансграничного сотрудничества – польскую делегацию возглавлял замминистра МВД, белорусскую – замминистра иностранных дел. Где обсуждали именно вопросы, связанные с границей и приграничной инфраструктурой. Эта та модель, которая даст какие-то результаты.